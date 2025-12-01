我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多這6款自家商品 價格較知名品牌折半

香港宏福苑大火 死亡人數增至151人、多人涉誤殺罪

房子難賣 屋主寧可下市停售也不願降價

編譯盧炯燊／即時報導
一般來說，冬季是房屋買賣的冷淡季，也是停止在市場掛牌的高峰期，然而今年的情況更是與買家需求疲弱有關。美聯社
一般來說，冬季是房屋買賣的冷淡季，也是停止在市場掛牌的高峰期，然而今年的情況更是與買家需求疲弱有關。美聯社

美國房地產市道仍然疲弱，買賣冷淡，房子放售盤源多的是。目前是買家市場，他們不愁找不到既滿意且房價相對較便宜的房子，甚至還價時採取大幅壓價手法。然而數據顯示，不少賣家寧願撤回不賣，也不願急於降價出售。

根據商業內幕雜誌 (Business Insider)援引西雅圖從事網路房地產交易、經紀服務公司 Redfin 的最新報告數據，全美9月份有超過8.4萬戶房屋賣家撤回房源不再掛牌，較去年同期增加了28%，也是8年來同月撤回房源數量最多的一次。

按照Redfin的定義，在房屋市場不再掛牌出售後至少31天仍未成交者，就屬於撤回房源。

一般來說，冬季是房屋買賣的冷淡季，也是停止在市場掛牌的高峰期，然而今年的情況更是與買家需求疲弱有關。

多年來，許多有意購房者基於財力不足，加上面對高房貸利率，不少人差不多被排除在房地產市場之外。然而即使現在房貸利率開始回落，但願意入市的買家仍然寥寥無幾，因為他們仍然認為目前房價偏高，還會有走低的可能。

Redfin高級經濟學家阿薩德‧汗（Asad Khan）稱，即使現在房貸利率開始走低，競標者仍然小貓三兩隻。

在目前買賣雙方比拼耐力下，房屋能夠成功交易的日子也愈來愈長。Redfin的分析顯示，9月退出市場的房屋，平均掛牌100天左右仍未成交。至於同月「滯銷」房屋(即掛牌最少60天仍未成交)的比例也高達70%。

阿薩德‧汗指出，儘管許多賣家的房子滯銷很久，但寧願退市也不願降價求售。

房地產界人士則說，儘管房價仍在歷史高點附近徘徊，但隨著房地產市場活動的疲弱，房價開始降溫。根據人口普查局（Census Bureau）的數據顯示，今年第二季美國房屋銷售價格中位數降至41萬800元。

房地產 房價 利率

上一則

好市多這6款自家商品 價格較知名品牌折半

延伸閱讀

洛杉磯住房成交率全美倒數第2 每1000戶僅11.5戶完成

洛杉磯住房成交率全美倒數第2 每1000戶僅11.5戶完成
房貸利率回落 30年期降至5.75%

房貸利率回落 30年期降至5.75%
中位價30萬元上下獨立屋 加州這5縣買得到

中位價30萬元上下獨立屋 加州這5縣買得到
房貸利率上漲 30年期升至5.875%

房貸利率上漲 30年期升至5.875%

熱門新聞

網友分享五十歲後斷捨離五大不買。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sam Lion）

50歲後「五不買」斷捨離 過來人曝：避開便宜陷阱

2025-11-28 19:06
醋是天然、便宜又有效的清潔劑，適用家中許多物品。Image by NatureFriend from Pixabay

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

2025-11-23 14:32
黃金期貨價格在10月首次突破每盎司4000元；儘管受到整體市場下跌的影響，金價在14日略有回落，但2025年初至今的回報率仍接近50%，價格約為每盎司4100元。(路透)

黃金年報酬率近50% 投資人恐收到意外稅單

2025-11-23 12:34
示意圖。（取自123RF）

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

2025-11-25 13:38
許多人認為中國很美很好玩，但部分人衛生習慣不佳造成困擾。圖為四川成都彭州市初冬美景。(新華社)

台灣人妻揭陸居3年最難適應的事 網認同：風景美又好玩但這2點受不了

2025-11-23 19:35
燉煮牛肉所有秘訣，最容易被忽略的一點就是「修剪脂肪與調整牛肉塊形」。Image by HANSUAN FABREGAS from Pixabay

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

2025-11-25 10:18

超人氣

更多 >
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
存款不到100萬 安享退休可能嗎？

存款不到100萬 安享退休可能嗎？
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地