房子難賣 屋主寧可下市停售也不願降價

美國房地產 市道仍然疲弱，買賣冷淡，房子放售盤源多的是。目前是買家市場，他們不愁找不到既滿意且房價 相對較便宜的房子，甚至還價時採取大幅壓價手法。然而數據顯示，不少賣家寧願撤回不賣，也不願急於降價出售。

根據商業內幕雜誌 (Business Insider)援引西雅圖從事網路房地產交易、經紀服務公司 Redfin 的最新報告數據，全美9月份有超過8.4萬戶房屋賣家撤回房源不再掛牌，較去年同期增加了28%，也是8年來同月撤回房源數量最多的一次。

按照Redfin的定義，在房屋市場不再掛牌出售後至少31天仍未成交者，就屬於撤回房源。

一般來說，冬季是房屋買賣的冷淡季，也是停止在市場掛牌的高峰期，然而今年的情況更是與買家需求疲弱有關。

多年來，許多有意購房者基於財力不足，加上面對高房貸利率 ，不少人差不多被排除在房地產市場之外。然而即使現在房貸利率開始回落，但願意入市的買家仍然寥寥無幾，因為他們仍然認為目前房價偏高，還會有走低的可能。

Redfin高級經濟學家阿薩德‧汗（Asad Khan）稱，即使現在房貸利率開始走低，競標者仍然小貓三兩隻。

在目前買賣雙方比拼耐力下，房屋能夠成功交易的日子也愈來愈長。Redfin的分析顯示，9月退出市場的房屋，平均掛牌100天左右仍未成交。至於同月「滯銷」房屋(即掛牌最少60天仍未成交)的比例也高達70%。

阿薩德‧汗指出，儘管許多賣家的房子滯銷很久，但寧願退市也不願降價求售。

房地產界人士則說，儘管房價仍在歷史高點附近徘徊，但隨著房地產市場活動的疲弱，房價開始降溫。根據人口普查局（Census Bureau）的數據顯示，今年第二季美國房屋銷售價格中位數降至41萬800元。