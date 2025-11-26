拜「大又美法」之賜 明年納稅人退稅可能增千元

我的頻道

編譯周芳苑／即時報導
拜「大又美法」之賜，全美納稅人明年平均每人可多獲得約1000元退稅，金額將創歷年新高。圖為1040個人所得稅申報表。(美聯社)

拜「大又美法」之賜，聯邦政府退稅額明年可望大幅增加。據金融服務業者Piper Sandler分析，全美納稅人平均每人可多獲得約1000元退稅，金額將創歷年新高。

依稅局(IRS)數據推估，加碼1000元後，每位納稅人平均退稅額可望達到約4151元。

美國民眾將於2026年初提交2025年度的個人所得稅申報表，多數人可在提交報稅表格之後21天內收到退稅。

Piper Sandler的分析與其他預測相符。多數預測認為，川普總統7月簽署的「大又美」稅收和支出法，新年度退稅額將大幅增加。該法頒布一系列新的稅收優惠政策，並溯及2025年，其中包括取消對部分加班費和小費收入課稅、並且將州稅和地方稅(SALT)抵扣上限從1萬元提高到4萬元。

Piper Sandler分析報告作者之一施耐德(Don Schneider)表示，民眾明年報稅時將驚訝發現退稅額明顯增加。通常每年全國退稅總額約為2700億元，今年將多增900億元。

施耐德補充說，美國人通常不會調整預扣稅款以反映新稅法的追溯性減稅，因此推估，民眾2026年初報稅時，退稅金額可能會比往年多出約三分之一。

不過，多出來的退稅款不會平均分配給所有人，受益者主要是中等和中上收入家庭，具體來說，就是年收入6萬至40萬元之間的納稅人。

這份分析報告與先前稅務預測相呼應，高收入家庭從新稅法中獲得的好處相對高於低收入家庭。根據稅務政策中心(Tax Policy Center)7月發布的分析報告，根據新稅法，年收入超過21萬7000元的人每10元稅負寬減中就可獲得6元退稅。

Piper Sandler指出，在「收入逐步淘汰」機制(income phase-outs)下，納稅人收入超過一定門檻，某些稅收優惠、抵扣或福利便會逐步遞減，因此新法案的部分優惠無法擴及高收入家庭。

低收入家庭也可能難以從新稅法中獲益，稅務專家說，納稅人必須逐項列舉才能申請SALT抵扣，低收入家庭通常無法從中受益。

