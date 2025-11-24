我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

結構型金融商品 為何退休族千萬不要碰？

編譯廖振堯／即時報導
美國65歲以上之退休人士將近一半預計將在晚年耗盡退休儲蓄，因此許多人紛紛尋找方法來增長資產，避免這種令人焦慮的可能性。(圖／123RF)

美國65歲以上之退休人士將近一半預計將在晚年耗盡退休儲蓄，因此許多人紛紛尋找方法來增長資產，避免這種令人焦慮的可能性。在這過程中，金融機構天花亂墜的行銷往往吸引不少民眾購買結構型產品(structured products)，這些機構承諾提供安全且高報酬的投資。然而某些情況下，這類投資帶來的麻煩恐怕不亞於詐騙，甚至可能掏空你的退休資產。

MoneyDigest報導，結構型產品表面上看來似乎是穩健的投資，因為它們將固定收益商品跟衍生性金融商品，如債務證券、債券、期貨合約等打包成單一商品。

由於曝險看似分散，這類產品常被宣傳為比股票市場波動性更低的安全投資。結構型產品類似於債券，可在到期日領一筆錢，似乎是一種對退休人士而言相當合理的投資。然而它們的報酬通常取決於產品的表現，並不像債券那樣有保證。如果是投資風險意識較高的退休人士，這還算是是個不錯的選擇；但根據認證理財規畫師戴維斯(Nick Davis)的說法，結構型產品並不適合想在退休期間累積財富的人。

為什麼結構型產品是糟糕的退休投資選擇？雖然它們看似吸引人，戴維斯指出結構型產品的缺點幾乎和優點一樣多。首要缺點是它們費用高昂，因為投資者必須透過專門的平台或公司購買，且比ETF還要昂貴，後者可自行透過羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)購買。

根據投資管理公司The Family Office的資訊，結構型產品的年費介於1.5%至2%。雖然對某些人而言似乎不算驚人，但多年累積下來仍會造成不小負擔；這也比標準的S&P 500指數 ETF貴上好幾倍，例如VOO費用率僅為0.03%。

除了高成本外，結構型產品在購買後也可能難以出售並獲利。結構型產品的次級市場非常有限，意味著其他投資者不會像交易普通股票那樣熱絡買賣。因此如果到期時仍無法脫手，投資者可能被迫繼續持有該產品並無限期延長。戴維斯指出，結構型產品也是結構複雜的資產，其投資運作透明度有限，買方的資金實際如何被運用並不清楚，因此銷售這些資產的公司有足夠空間從中獲利，而投資者甚至不會察覺。

退休 債券 詐騙

