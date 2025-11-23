我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美烏會談內幕：檯面下火藥味十足 美控烏帶風向

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

黃金年報酬率近50% 投資人恐收到意外稅單

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃金期貨價格在10月首次突破每盎司4000元；儘管受到整體市場下跌的影響，金價在14日略有回落，但2025年初至今的回報率仍接近50%，價格約為每盎司4100元。(路透)
黃金期貨價格在10月首次突破每盎司4000元；儘管受到整體市場下跌的影響，金價在14日略有回落，但2025年初至今的回報率仍接近50%，價格約為每盎司4100元。(路透)

2025年黃金將會十分賺錢，但你賺得錢要繳得稅，已將會比你想要的要更多。

黃金期貨價格在10月首次突破每盎司4000元；儘管受到整體市場下跌的影響，金價在14日略有回落，但2025年初至今的回報率仍接近50%，價格約為每盎司4100元。

以實體黃金為支撐的交易所交易基金(ETF)，像是SPDR黃金(SPDR Gold Shares)、安碩黃金信託(iShares Gold Trust)和abrdn實體黃金ETF(abrdn Physical Gold Shares)等，漲幅皆與黃金價格漲幅相近。

相較之下，截至14日收盤的美國標普500指數(S&P 500)，在2025年的漲幅約為15%。

根據「世界黃金協會」(World Gold Council)數據，在2025年黃金價格有望迎來強勁上漲之前，黃金在過去一年中，就已經取得了自2010年以來最佳的年度表現，漲幅約為26%。

但據稅務專家表示，實體黃金和追蹤黃金之基金的投資收益與股票和債券等傳統資產的收益，其徵稅方式不同。

這代表，投資者可能需要為黃金收益，繳納比股票和債券等資產更高的聯邦稅率，尤其是高收入者；所以，黃金投資者很可能會收到一份意想不到的稅單。

「我見過不少這樣的失誤，尤其是在今年黃金價格飆升的情況下，」Moisand Fitzgerald Tamayo註冊理財規劃師盧卡斯(Tommy Lucas)指出。

非所有黃金ETF稅收政策都相同

投資收益，也就是所謂的資本利得的「長期」稅率相對於投資者可能需要繳納的工資，和其他收入的邊際所得稅率而言更為優惠。

例如，聯邦長期資本利得的最高稅率為20%，低於最高邊際所得稅率的37%。

長期資本利得稅率適用於投資人持有資產超過一年的情況。

然而，實體黃金和以實體黃金為支撐的基金，在稅務上則是被視為收藏品，而收藏品的長期資本利得稅率最高可達28%。

盧卡斯指出：「即使它們被封裝在ETF中，也無法規避這個收藏品的稅率。」這同樣適用於其他像是白銀等貴金屬。

密蘇里州聖路易(St. Louis)註冊會計師與理財規劃師萊文(Jeffrey Levine)表示，持有黃金期貨合約而非實體黃金的基金，則適用於不同的稅收結構，其聯邦最高稅率為26.8%。

萊文指出，無論是收藏品還是期貨，高收入投資者在長期收益方面，都需要繳納比股票等傳統資產更高的稅率。

金價 債券 密蘇里州

上一則

馬岩松設計 洛杉磯盧卡斯博物館明年9月開幕

下一則

感恩節期間出行 掌握最佳與最糟上路時段

延伸閱讀

各國央行續購入黃金 金價明年底衝4900美元

各國央行續購入黃金 金價明年底衝4900美元
全民保險 11.21爾灣、11.22羅蘭崗資產規劃講座

全民保險 11.21爾灣、11.22羅蘭崗資產規劃講座
2.3億美元破紀錄 史上最昂貴現代藝術品是它

2.3億美元破紀錄 史上最昂貴現代藝術品是它
高盛：各國央行11月狂買黃金 油價一路跌到明年

高盛：各國央行11月狂買黃金 油價一路跌到明年

熱門新聞

本周11項最新降價的精選推薦。示意圖（美聯社）

好市多本周超值清單曝光 11件必買好物大降價

2025-11-18 14:14
網友分享好市多印度手抓餅。抓餅示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Anil Sharma）

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

2025-11-21 19:12
西洋菜（watercress）。Image by 아름 김 from Pixabay

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

2025-11-21 11:16
落葉紛飛時節，許多人都有使用吹葉機（Leaf blower）的經驗，但除了作為清掃落葉的工具，Popular Mechanics網站列舉了吹葉機的其他用途，以及應避免的危險操作。路透

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

2025-11-20 11:22
美國航空公司無一擠進前十。示意圖（路透）

航空公司最新排名 美國無緣前十「這3家」穩居榜首

2025-11-18 15:30
豬排。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

讓豬排軟嫩多汁不難 肉類專家傳授6步驟

2025-11-17 11:27

超人氣

更多 >
上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人

上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤

2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤
中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了
USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權

USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權