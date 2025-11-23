黃金年報酬率近50% 投資人恐收到意外稅單

黃金期貨價格在10月首次突破每盎司4000元；儘管受到整體市場下跌的影響，金價在14日略有回落，但2025年初至今的回報率仍接近50%，價格約為每盎司4100元。(路透)

2025年黃金將會十分賺錢，但你賺得錢要繳得稅，已將會比你想要的要更多。

以實體黃金為支撐的交易所交易基金(ETF)，像是SPDR黃金(SPDR Gold Shares)、安碩黃金信託(iShares Gold Trust)和abrdn實體黃金ETF(abrdn Physical Gold Shares)等，漲幅皆與黃金價格漲幅相近。

相較之下，截至14日收盤的美國標普500指數(S&P 500)，在2025年的漲幅約為15%。

根據「世界黃金協會」(World Gold Council)數據，在2025年黃金價格有望迎來強勁上漲之前，黃金在過去一年中，就已經取得了自2010年以來最佳的年度表現，漲幅約為26%。

但據稅務專家表示，實體黃金和追蹤黃金之基金的投資收益與股票和債券 等傳統資產的收益，其徵稅方式不同。

這代表，投資者可能需要為黃金收益，繳納比股票和債券等資產更高的聯邦稅率，尤其是高收入者；所以，黃金投資者很可能會收到一份意想不到的稅單。

「我見過不少這樣的失誤，尤其是在今年黃金價格飆升的情況下，」Moisand Fitzgerald Tamayo註冊理財規劃師盧卡斯(Tommy Lucas)指出。

非所有黃金ETF稅收政策都相同

投資收益，也就是所謂的資本利得的「長期」稅率相對於投資者可能需要繳納的工資，和其他收入的邊際所得稅率而言更為優惠。

例如，聯邦長期資本利得的最高稅率為20%，低於最高邊際所得稅率的37%。

長期資本利得稅率適用於投資人持有資產超過一年的情況。

然而，實體黃金和以實體黃金為支撐的基金，在稅務上則是被視為收藏品，而收藏品的長期資本利得稅率最高可達28%。

盧卡斯指出：「即使它們被封裝在ETF中，也無法規避這個收藏品的稅率。」這同樣適用於其他像是白銀等貴金屬。

密蘇里州 聖路易(St. Louis)註冊會計師與理財規劃師萊文(Jeffrey Levine)表示，持有黃金期貨合約而非實體黃金的基金，則適用於不同的稅收結構，其聯邦最高稅率為26.8%。

萊文指出，無論是收藏品還是期貨，高收入投資者在長期收益方面，都需要繳納比股票等傳統資產更高的稅率。