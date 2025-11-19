考慮轉換醫療保險優勢計畫 5件事不可不知

聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）開放註冊已逾一個月，從現在起，僅剩數周時間可調整2026年的健保方案。（美聯社）

聯邦醫療保險 （Medicare，俗稱紅藍卡 ）開放註冊已逾一個月，從現在起，僅剩數周時間可調整2026年的健保方案。

或許有人正考慮轉為聯邦醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage plan，也稱C部分）。今日美國（USA Today）報導，C部分雖有優勢，但也存在缺點；若正考慮首次註冊該計畫，以下是需要了解的5項重點：

1. 涵蓋更多服務

當依靠儲蓄與社安金的固定收入生活時，謹慎規劃醫療開支十分重要。許多退休 人士意外發現，紅藍卡並未涵蓋多項關鍵醫療服務，例如牙齒清潔、視力檢查及助聽器。

C部分的優勢在於，通常提供超越原有紅藍卡的額外福利，包括牙科護理、視力檢查及助聽器；部分優勢計畫甚至提供健身與營養品，可省下不少開支。

2. 自付醫療支出設有年度上限

傳統聯邦醫療保險的另一缺陷在於沒有年度醫療支出上限。當不再工作、僅靠個人退休帳戶與每月社安金維持生計時，這項缺點將使財務管理更為困難。

相較之下，C部分設有年度自付醫療支出上限；若常面臨高額醫療帳單，或退休後資金緊繃，這項保障將可讓人大為安心。

3. 未必能節省開支

部分參與C部分者發現其支出低於原有醫療保險，尤其許多優勢計畫提供零月保費方案，但這並不代表一定能節省開支。

C部分參與者，可能面臨其他支出，例如較高的掛號費與自付額，需仔細計算，可根據自身健康狀況與處方藥需求，評估是否真正划算。

4. 受限於特定醫療提供網絡

傳統醫療保險的一大優點在於，可自由選擇全美任何接受紅藍卡的醫療提供者。而C部分通常限制使用特定醫療網絡，該網絡依參與者居住地而定。

此一限制引發兩大問題：首先，可能無法選擇偏好的醫師；其次，若經常旅行或長期居於其他地區，將難以取得承保醫療機構的服務。若在超出C部分的網絡範圍就醫，恐面臨巨額自付費用，需審慎評估。

5. 可能面臨流程瓶頸

醫療保險優勢計畫普遍要求各項醫療程序與診斷檢查須事先取得授權，此舉可能導致延遲獲得所需照護。

為檢查與預約申請事前批准亦可能帶來壓力，若選擇保留原有紅藍卡方案，能更順暢地獲得醫療服務。