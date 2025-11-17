巴菲特連3年狂賣股 股神泡沫警語失準了嗎？

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
股神巴菲特（Warren Buffett）顯然認為美國股市已泡沫化，這位傳奇投資者連續12季淨賣出股票，為波克夏·海瑟威積累了集團史上最龐大的現金儲備。美聯社
股神巴菲特（Warren Buffett）顯然認為美國股市已泡沫化，這位傳奇投資者連續12季淨賣出股票，為波克夏·海瑟威積累了集團史上最龐大的現金儲備。財經網站The Motley Fool記者凱思·史派茲（Keith Speights）指出，巴菲特20多年前曾對股市發出嚴重警告，如今似乎更加駭人，但這些預言是否可能完全失準？

巴菲特的不祥預言

史派茲表示，儘管巴菲特被譽為「奧馬哈先知」（Oracle of Omaha），他通常不擅長做出大膽預測。然而在2001年「財富」（Fortune）雜誌刊登的一篇文章中，他卻一反常態；該文附有顯示股市總市值與國民生產毛額（GNP）比率的歷史走勢圖。

巴菲特寫道，此一比率可能是衡量特定時刻股市市值的最佳單一指標。他指出，該指標兩年前已飆升至歷史新高，這是極強烈的警示訊號。當股市市值與GNP比率達到高峰後不久，股市便會崩盤。

但這位億萬富豪的警告不止於此，巴菲特明確指出，若該比率逼近200%（如同1999年及2000年初的情況），投資者無異在「玩火」。

這項估值指標現被稱為「巴菲特指標」，當前數值已飆升至驚人的223%。史派茲說，若巴菲特預言成真，投資人要有股市崩盤的心理準備。

如今情勢不同了嗎？

實際上，多數投資人對巴菲特2001年的嚴厲警告置若罔聞，標普500指數逼近歷史高點，他們似乎確信投資行為中最危險的幾個字「這次情況不同」。

如今情況真有不同之處嗎？史派茲表示，他認為確實如此。

「巴菲特指標」本身就凸顯了21世紀初以來諸多因素的轉變。國內生產毛額（GDP）已取代GNP成為估值指標，且在經濟學界獲得更廣泛採用。兩者關鍵差異在於：GDP衡量境內所有生產者（公民與非公民）創造的商品與服務總價值，而GNP僅計入本國公民所創造的價值，無論其工作地點。

人工智慧AI）亦可能改寫股市估值指標的規則。史派茲指出，人們尚未完全見識到AI如何提升企業效率與獲利能力的全面影響；代理型AI尚處萌芽階段，眾多創新者正爭相研發通用人工智慧（AGI）與超級人工智慧（ASI），這些技術可能徹底改變商業與社會的整體面貌。

巴菲特在2001年「財富」專欄中承認，總市值與GNP的比率存在某些局限。最關鍵的缺陷在於該指標僅能呈現瞬間情況，無法反映市值與GNP（或GDP）的長期趨勢。若AI能為企業與整體經濟帶來巨大價值，當前「巴菲特指標」的高比率可能有誤導之虞。

與巴菲特對賭恐危及財富

當年巴菲特對股市的嚴峻警告是否可能完全失準？史派茲認為，此一可能不容忽視。

AI新創公司Anthropic執行長達里奧·阿莫迪（Dario Amodei）預測，未來五年內AI可能導致失業率攀升至20%。特斯拉執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）更斷言，AI與機器人將取代所有工作職位。若這些預測成真，企業利潤將暴增，可能使「巴菲特指標」等現行股市指標徹底失靈。

然而，史派茲的結論是，儘管無人能否定AI顛覆商業世界的潛力，但忽視巴菲特的警告恐將是重大失策。他說，與「奧馬哈先知」對賭，可能危及財富。

