個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

投資公司協會(Investment Company Institute) 的數據指出，截至2025年中，5800萬個美國家庭，即占佔44%是擁有個人退休 帳戶 (IRA)，高於10年前的34%，這些帳戶的總資產約為16.2兆元。這個成長主要得益於雇主退休帳戶，例如401(k)計畫的轉存。

專家指出，由於IRA帳戶中蘊藏這樣龐大的財富，投資人必須妥善作好安排，包括指定一旦過世後的受益人，否則會帶來不少麻煩，一些簡單的錯誤可能要付出高昂代價。

保德信退休策略公司(Prudential Retirement Strategies) 的高級規畫副總裁巴金漢姆(Brandon Buckingham)早前在「財務規畫協會」(Financial Planning Association)年會上指出，IRA持有人最常見的錯誤之一就是沒有指定受益人，當持有人去世後，由誰來繼承帳戶就會有很多問題。

即使IRA持有人即使有指定受益人，但若然指定受益人已成過去(包括死亡、已經仳離的前配偶等)，而又沒有重新指定的話，最後仍是白費勁。

巴金漢姆指出，當IRA或401(k)持有人死亡後，由前配偶而非現在的配偶來繼承的情況，實在屢見不鮮。因為遺囑指定受益人是最先有繼承權，很多人在婚姻未破裂時指定了受益人，然而一旦分手而又沒有重新更改指定人時，包括IRA或401(k)在內的遺產就屬前配偶所有。

他又說，如果指定了受益人，帳戶會在你過世後直接支付給繼承人。如果沒有指定受益人，遺產就需要經過遺囑認證程序，這是處理遺產的法律程序，但這可能既昂貴又耗時。

巴金漢姆提到，一般銀行帳戶的持有人，是可以在帳戶上指定受益人，由於這個安排是持有人去世之前作出，在他身故後，帳戶所有權將立即轉移給受益人而毋須遺囑認證，但IRA或401(k)則不能在帳戶上預先指定。

他特別說明，若繼承了IRA帳戶的遺產，收入是需要繳稅的，以2025年為例，一旦獲得超過1萬5650元，稅率就達到37%。