購車遵守「20%原則」 降低車貸利息支出

汽車貸款方案的組成結構，包括月付、年付以及總還款額(包括利息)的多寡，都會影響汽車的淨值。Image by Raten-Kauf from Pixabay

根據美國專業汽車評估指南凱利藍皮書(Kelley Blue Book)數據，新車價格迭創新高，2025年平均車價接近5萬元。在即將踏入2026年的時候，預計新車價格會進一步上升，因此若有意購置新車就應小心選擇合適的車貸策略，否則對大大影響用車體驗及每月還款額。

今日美國(Usa Today) 的汽車專欄作家辛格(Charles Singh) 就特別提到，可以利用「20%法則」(20% rule)，能夠有效降低利息支出、減輕還款壓力，並避免因車輛貶值而負債過多。

「20%法則」是一種降低汽車貸款 總成本的策略，可以根據自身的財務需求及目標而制定貸款協議。

他指出，汽車貸款方案的組成結構，包括月付、年付以及總還款額(包括利息)的多寡，都會影響汽車的淨值。

根據摩根大通銀行(Chase Bank)的說法，首付是可以減少貸款本金及需要支付的利息。而所謂「20%法則」就是頭期首付最少是車價的20%，從長遠來看是可以降低車貸成本。

首先要明白的是，月付是等於貸款本金除以貸款期限(以一般 60 個月為例)，再加上每月浮動的利息(以年利率 4.99%為例)而得出。由於利息成本會隨著時間推移而增加，車主如果最少以車價的20%作為首付，就能節省數千元的利息支出。

正如房貸一樣，每月除原定的還款額外，若再額外多償還貸款，是可以提早清還全車貸，支付的總利息就會減少。

金融網站 NerdWallet 指出，信用評分在661至780之間的人，新車的平均年利率為6.70%。信用評分較低的，車貸利率會顯著增加（501至600分的利率高達13.22%）。

但要注意的是，由於貸款機構的不同，車貸條件也不相同，提早還款可能會帶來一些意想不到的後果，甚至影響信貸評分。

辛格指出，總而言之，確保在汽車貸款中節省利息的最佳方法，就是盡可能多付首付，從而增加車輛的淨值。

根據消費者信用報告公司Experian的數據，2025年首三季，平均汽車貸款還款金額為675元。

與此同時，辛格也指出，駕駛新車自然其樂無窮，真是爽到爆，然而新車並非必需品，二手車 價格反更實惠，有足夠的性價比。由於折舊關係，車主有時可以找到比新車便宜數千美元的超值二手車。

因此，若打算在2026年購買新車的話，請務在做決定之前仔細核算各項費用