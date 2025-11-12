我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謝侑芯猝死重大翻轉 警找無證據 黃明志明獲釋

AIT與鄭麗文會談 谷立言邀「未來適當時機訪問華府」

購車遵守「20%原則」 降低車貸利息支出

編譯盧炯燊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
汽車貸款方案的組成結構，包括月付、年付以及總還款額(包括利息)的多寡，都會影響汽車的淨值。Image by Raten-Kauf from Pixabay
汽車貸款方案的組成結構，包括月付、年付以及總還款額(包括利息)的多寡，都會影響汽車的淨值。Image by Raten-Kauf from Pixabay

根據美國專業汽車評估指南凱利藍皮書(Kelley Blue Book)數據，新車價格迭創新高，2025年平均車價接近5萬元。在即將踏入2026年的時候，預計新車價格會進一步上升，因此若有意購置新車就應小心選擇合適的車貸策略，否則對大大影響用車體驗及每月還款額。

今日美國(Usa Today) 的汽車專欄作家辛格(Charles Singh) 就特別提到，可以利用「20%法則」(20% rule)，能夠有效降低利息支出、減輕還款壓力，並避免因車輛貶值而負債過多。 

「20%法則」是一種降低汽車貸款總成本的策略，可以根據自身的財務需求及目標而制定貸款協議。

他指出，汽車貸款方案的組成結構，包括月付、年付以及總還款額(包括利息)的多寡，都會影響汽車的淨值。

根據摩根大通銀行(Chase Bank)的說法，首付是可以減少貸款本金及需要支付的利息。而所謂「20%法則」就是頭期首付最少是車價的20%，從長遠來看是可以降低車貸成本。

首先要明白的是，月付是等於貸款本金除以貸款期限(以一般 60 個月為例)，再加上每月浮動的利息(以年利率 4.99%為例)而得出。由於利息成本會隨著時間推移而增加，車主如果最少以車價的20%作為首付，就能節省數千元的利息支出。

正如房貸一樣，每月除原定的還款額外，若再額外多償還貸款，是可以提早清還全車貸，支付的總利息就會減少。

金融網站 NerdWallet 指出，信用評分在661至780之間的人，新車的平均年利率為6.70%。信用評分較低的，車貸利率會顯著增加（501至600分的利率高達13.22%）。

但要注意的是，由於貸款機構的不同，車貸條件也不相同，提早還款可能會帶來一些意想不到的後果，甚至影響信貸評分。

辛格指出，總而言之，確保在汽車貸款中節省利息的最佳方法，就是盡可能多付首付，從而增加車輛的淨值。

根據消費者信用報告公司Experian的數據，2025年首三季，平均汽車貸款還款金額為675元。

與此同時，辛格也指出，駕駛新車自然其樂無窮，真是爽到爆，然而新車並非必需品，二手車價格反更實惠，有足夠的性價比。由於折舊關係，車主有時可以找到比新車便宜數千美元的超值二手車。

因此，若打算在2026年購買新車的話，請務在做決定之前仔細核算各項費用

貸款 利率 二手車

上一則

雞蛋「過期」不能吃？這些日期你看懂了嗎

延伸閱讀

50年vs.30年房貸 川普辯護沒啥大不了 專家揭利息暴增這麼多

50年vs.30年房貸 川普辯護沒啥大不了 專家揭利息暴增這麼多
多州准醫療欠債不列信用報告 聯邦政府要推翻

多州准醫療欠債不列信用報告 聯邦政府要推翻
2月內增1兆 國債首飆破38兆元 81%選民認為令人擔憂

2月內增1兆 國債首飆破38兆元 81%選民認為令人擔憂
紐約最大二手車行Major World3000台現貨重塑二手車消費體驗

紐約最大二手車行Major World3000台現貨重塑二手車消費體驗

熱門新聞

白蛋和棕蛋幾乎沒有差別，唯一真正的差別在於母雞的品種。示意圖（路透）

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

2025-11-04 15:05
好市多今年早早推出黑色星期五促銷優惠。(美聯社)

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

2025-11-07 09:08
示意圖。（新華社）

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

2025-11-07 13:31
橄欖油。Image by Steve Buissinne from Pixabay

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

2025-11-05 10:26
傑尼亞（Zegna）logo。路透

千元奢華懶人鞋 為何讓科技富豪、男星都願埋單？

2025-11-06 11:28
在美國生活多年的華人分享帶著妻孩返回中國生活的理由。示意圖，非新聞當事者。(路透)

在美17年選擇回鄭州 華人夫婦曝攜子返鄉心路歷程

2025-11-08 19:35

超人氣

更多 >
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
雞蛋「過期」不能吃？這些日期你看懂了嗎

雞蛋「過期」不能吃？這些日期你看懂了嗎
Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」

Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」