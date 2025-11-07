大裁員接二連三 專家建議4步驟應對挑戰

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
示意圖。Image by Investment Advisory Services from Pixabay
示意圖。Image by Investment Advisory Services from Pixabay

在多家大型企業宣布大規模裁員後，許多遭解僱的員工面臨財務困境以及前途未卜。全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，亞馬遜日前宣布將裁撤約1萬4千個職位，UPS則表示今年已削減3萬4千個工作崗位；近日通用汽車裁減約1700名員工，派拉蒙影業則解僱1000人。

國家社會保險學會研究員米歇爾·埃佛莫爾（Michele Evermore）表示，此刻失業尤其艱難。由於政府停擺，勞工統計局未發布十月就業報告，但分析師數月來持續擔憂就業市場狀況。部分企業表示，精簡人力是因將資源轉向人工智慧，或因應拉鋸搖擺的關稅政策及政府其他優先事項。

失業後，需設法補充收入、尋找新健保方案並持續支付帳單；以下是專家建議失業勞工如何處理這些步驟。

1. 立即申請失業救濟金

非營利組織世紀基金會（The Century Foundation）經濟與就業主任安德魯·斯特特納（Andrew Stettner）指出，儘管目前政府停擺，但各州仍可動用州失業信託基金支付救濟金。

埃佛莫爾表示，失業者應立即申領失業保險。申請前需備妥：過去18個月薪資紀錄、期間任職公司名稱及地址、社安卡號碼、州政府核發的身份證明，以及前雇主提供的相關證明文件。

專家指出，若居住地與工作地分屬不同州，應向工作所在州申請失業救濟金。勞工部網站提供各州相關部門的聯絡資訊。

2. 尋求新醫療保險

對多數勞工而言，失業即代表失去醫療保險。智庫蘭德公司（Rand Corporation）經濟學家克莉斯汀·艾布納（Christine Eibner）指出，首要步驟是確認職場保險的正式失效日期，部分企業會在裁員後提供數個月的延長保障。

患者權益基金會發言人凱特琳·多諾萬（Caitlin Donovan）說，一旦保險期滿，可能有機會透過「統一綜合預算調節法案」（COBRA）繼續投保。根據勞工部規定，COBRA通常提供18至36個月的續保期。

艾布納表示，其他獲取新健保的途徑包括加入配偶的保險計畫，或透過「平價醫療法案」保險市場及醫療補助（Medicaid）計畫申請補貼。

3. 確認公司退休金帳戶狀況

若公司提供退休金帳戶，需決定如何處理這筆儲蓄；即使無法再進行供款或享受雇主匹配福利，仍可選擇將資金保留在帳戶中。

波士頓理財規劃師達娜·列維特（Dana Levit）表示，這是一個絕佳選擇，尤其當帳戶資金充裕且需要時間專注處理其他事務時。例外情況是，公司退休金帳戶餘額低於5000元時，雇主可能要求轉移資金。

列維特指出，亦可將資金免稅免罰轉入其他合格退休計畫，包括新雇主的401(k)帳戶（若該公司允許）或個人退休帳戶。若前雇主未強制要求轉移，無需倉促決定。

4. 處理學貸及其他債務

失業且擔憂學貸還款者也有應對方法：可申請以收入為基礎的還款計畫（IBR），該計畫依據收入設定月付金額，並提交失業證明；失業救濟金雖計入收入，但月付金額通常較低，部分計畫條款甚至可能免除債務。

教育部另設有「失業延期」（Unemployment Deferment）機制，失業後最長可暫停還款三年；需注意部分貸款在暫停期間仍會加計利息，部分則不會。

此外，金融資訊網站Bankrate分析師泰德·羅斯曼（Ted Rossman）建議，失業期間應主動向其他貸款機構爭取寬限。他說，多數貸款機構設有紓困計畫，允許暫停還款或調整還款期限；尤其當困境屬暫時性因素，如政府停擺、失業或自然災害，貸款方通常願意協商。

