我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

繼承IRA帳戶 專家：避免犯這3個錯誤

記者張聲肇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
繼承人自行規畫，當年度收入較低時，可適當提領部分繼承IRA的錢，以免到最後被迫一次全領。(圖／123RF)
繼承人自行規畫，當年度收入較低時，可適當提領部分繼承IRA的錢，以免到最後被迫一次全領。(圖／123RF)

專家估計，2048年前，上百兆元的資產將從上一代流傳到下一代，繼承意外之財固然可喜可賀，繼承國稅局（IRA）帳戶裡的資產，最好避免犯三個錯誤。

2020年起，某些帳戶的轉移須受「十年提領完畢」的法規管制，也就是其中的所有資產，必須在原帳戶持有人死亡日起算的十年內領光。

財務規劃專業人士建議，繼承人首要避免的錯誤就是「不明IRA規定」。例如，紐約州水牛城Eudaimonia Wealth創辦人柯頗爾（Brett Koeppel）說，非配偶繼承人要遵守的規定十分複雜，必須先弄清楚。

根據2025年的IRA規定，繼承父母遺產的成年人，如果父母親死亡前「最低提領額」規定就已生效，就必須在死亡日起10年內提領完畢。如果2025年提領額沒達到IRA的規定，就可能被罰繳應提額的25%。但如果你在兩年內填報5329表格，提領完畢規定數額，罰款可能降為10%，甚至免納罰款。

第二個應避免的錯誤是「不打算繳大筆稅金。」如果你繼承的IRA帳戶資產都是稅前資產，每領出一筆都要繳納所得稅，因此最好擬定「十年提領完畢」的「少納些稅」計畫。

有些繼承人認為頭九年每年提領最低額即可，到第十年再把剩下的一口氣提領完畢。但是，伊利諾州前景山（ Mount Prospect）艾羅財務規劃公司創辦人諾瓦克（ John Nowak）提醒大家，「這麼做，最後一年的所得稅額一定不小。」

因此，專家認為這十年提領期還是要妥善規劃，例如，如果預想得到哪幾年可能年收入很少，那幾年就可增加提領額。

第三個改避免犯的錯誤是「死抱固定投資不放」，不敢改變繼承來的IRA帳戶裡的投資資產。堪色斯州曼哈頓市CGN顧問公司資深顧問柏斯（Jamie Bosse）說，這是常見的錯誤。

她說，理想情況是，各項投資能夠符合你的風險承受度、目標和時程。「這些資產現在是你的了，應該根據你自己的需要，好好地分配使用。」

當然，諾瓦克說決定調整投資時，也要考慮欠稅等納稅義務、收入需要、年度最低提領額等因素。例如，他說，如果定存單到期日超過年度最低提領額期限，你卻仍死抱不放，要兌現「妥善分配提領額」的計畫就很難，甚至要付出不小的代價。

紐約州 曼哈頓 國稅局

上一則

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

下一則

日本創意鹹味甜甜圈 征服紐約客的胃

延伸閱讀

年近50歲沒有退休儲蓄？幾個簡單方法可扭轉局勢

年近50歲沒有退休儲蓄？幾個簡單方法可扭轉局勢
冷天導致汽車胎壓降低 專家教如何辨識

冷天導致汽車胎壓降低 專家教如何辨識
亞股重挫反映依賴AI題材的反噬 專家預測：台韓日股長多格局不變

亞股重挫反映依賴AI題材的反噬 專家預測：台韓日股長多格局不變
舊金山毒品致命率高於屋崙 專家揭原因

舊金山毒品致命率高於屋崙 專家揭原因

熱門新聞

白蛋和棕蛋幾乎沒有差別，唯一真正的差別在於母雞的品種。示意圖（路透）

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

2025-11-04 15:05
居家整理專家建議使用「倒放法」來整理衣櫃，將所有衣架反掛起來，每次穿過衣服後再把它正掛回去。示意圖。(取材自Unsplash @Adrienne Leonard)

斷捨離總是難以抉擇 專家教一招：無懸念 就丟它們

2025-11-02 23:30
網友熱議好市多銷售的竹製蒸籠優缺點。好市多示意圖。(路透)

華人見好市多竹蒸籠價格眼睛亮了 過來人示警有雷點

2025-10-31 19:42
橄欖油。Image by Steve Buissinne from Pixabay

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

2025-11-05 10:26
總統川普今年7月簽署的「大而美法」，給65歲及以上者提供額外6000元社安金個人扣除額稅收抵免，從而顯著減輕長者的稅收負擔。美聯社

社安金明年漲幅只是小菜 6000元抵稅額才是大利多

2025-10-31 09:08
專屬長者優惠讓每趟旅程都能省下數百甚至上千美元。示意圖（美聯社）

退休也能玩很省…18個長者專屬「旅遊折扣」一次看

2025-11-03 14:46

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽