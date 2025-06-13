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被遺忘的401(k)帳戶 維護費用可讓人損失上萬元

編譯徐薏茹／即時報導
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(圖／123RF)
(圖／123RF)

近期的研究顯示，隨著「大離職潮」(Great Resignation)後有更多的美國人跳槽，員工忘記前公司401(k)帳戶的風險也隨之上升。

根據金融科技公司Capitalize的最新數據，截至2023年，有2920萬個被遺忘的401(k)帳戶，存有約1.65兆的資產，比兩年前多了20%。

Vanguard的2024年報告顯示，近半數的員工在轉換工作時會將資金留在舊的401(k)計畫，這可能會因此付出一些成本。

首先，「政府稽核處」(Government Accountability Office，GAO) 2021年的調查發現，41%的勞工根本不知道自己正在支付401(k)帳戶的費用。

在大部分情況下，401(k)帳戶的費用相對較低，其中可能包含行政服務費和投資管理費等，依計畫提供者而定。

但前一份工作可能留下額外的401(k)帳戶費用，帶來另外的負擔。

被遺忘的401(k)帳戶費用

PensionBee執行長薩沃瓦(Romi Savova)指出，前員工沒有帶走401(k)帳戶的存款，可能被收取額外的費用以維持該帳戶，「若把帳戶留給雇主，雇主可能將費用轉到你身上。」

根據PensionBee的分析，每個月的4.55元非員工維護費用加上其他費用，可能累積至近1萬8000元的退休金損失，這些月費不僅會消耗本金，還會失去複利增長。

Segment Wealth Management創辦人兼執行長鮑姆加頓(Gil Baumgarten)說，這些被遺忘的401(k)帳戶費用對於長期儲蓄的人來說可能損失特別大。

但他也提醒，「遺失的401(k)帳戶可能是個問題，但轉進個人退休帳戶(IRA)可能會產生其他花費。」

如何處理舊的401(k)帳戶

換工作時，可能會將資金移到新雇主贊助的計畫，或將舊的401(k)帳戶資金轉進個人退休帳戶，這是許多人會選擇的做法。

但根據非營利研究組織The Pew Charitable Trusts的另一項研究，IRA通常有高於401(k)的投資費用，這些轉存過程數十年下來可能花費數千元。

該機構估算，一個假設的25年退休期中，將錢轉進IRA的勞工可能支付455億元的額外費用。

另一個選擇是將舊401(k)帳戶的錢兌現，這一做法通常被認為是最不理想的選擇，因為需要交大量的稅收罰金，即使如此，Vanguard發現33%的勞工會選擇這一做法。

401(k) 退休金

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