房屋保險費直直漲 數百萬屋主壓力山大

示意圖。Image by Oleksandr Pidvalnyi from Pixabay

隨著房屋保險 費用日益昂貴，許多美國人都選擇不購買，即使保險覆蓋範圍的擴大可以預防或至少減輕風險。

根據聯準會 (Federal Reserve)於2025年5月發布的「2024年美國家庭經濟狀況報告」(Economic Well-Being of U.S. Households of 2024)，在全國範圍內，對超過1萬2000名受訪者的調查中，儘管不同地區的情況存在一些差異，但共有7%的房主沒有保險。

當被問及為何沒有購買房屋保險時，有43%的受訪屋主表示「負擔不起」，另有19%的人表示「不值得」；其中，經濟資源較少的受訪者，最有可能選擇不購買房屋保險；收入低於2.5萬元或唯一資產是房屋的房主中，則約有30%的人沒有購買保險。

聯準會的調查結果，與非營利監督組織「美國消費者聯盟」(Consumer Federation of America, CFA)於2024年發布的報告，幾乎完全一致；該組織的報告發現，有約7.4%的美國屋主沒有保險，約涉及了610萬戶家庭。

CFA報告作者寫到：「年收入低於5萬美元的屋主沒有保險的可能性，是一般屋主的兩倍。」他還補充寫到，22%的美國原住民房主、14%的西班牙裔房主和11%的非裔房主沒有保險。

報告指出，這項發現令人擔憂，因為這意味著這些屋主「在不斷升級的氣候災害和風暴面前，面臨失去家園的風險」。

近期的研究也表明，威脅可能更加嚴峻；根據數據分析提供者First Street於2025年5月發布的一項分析，缺乏保險與喪失抵押品贖回權之間存在直接關聯，而且受影響的不僅是未投保的房屋，而是整個社區。

當暴風雨來襲，屋主開始拖欠還款時，用於像是交通的市政服務稅收就會減少，刺激當地經濟的需求也會跟著減少；房屋可能被廢棄或無人維護，即使是未受損壞的房屋，其價值成長也可能會得更緩慢，甚至接下降。

儘管如此，仍有數百萬屋主認為保險費用過高並非毫無道理；CFA 2025年的數據顯示，在2024年，一位信用評分中等，房屋重置價值35萬美元的普通屋主，每年需要支付3303元的保險，每月約需支付275元。

而這數字還一直不斷在增加；根據First Street數據，保費 在2013年左右開始飆升；截至2022年，保險費用佔典型房貸款項約20%以上，比為2013年的7-8%在十年間成長了三倍。