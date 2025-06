房屋保險費直直漲 數百萬屋主壓力山大

示意圖。Image by Oleksandr Pidvalnyi from Pixabay

隨著房屋保險 費用日益昂貴,許多美國人都選擇不購買,即使保險覆蓋範圍的擴大可以預防或至少減輕風險。

根據聯準會 (Federal Reserve)於2025年5月發布的「2024年美國家庭經濟狀況報告」(Economic Well-Being of U.S. Households of 2024),在全國範圍內,對超過1萬2000名受訪者的調查中,儘管不同地區的情況存在一些差異,但共有7%的房主沒有保險。

當被問及為何沒有購買房屋保險時,有43%的受訪屋主表示「負擔不起」,另有19%的人表示「不值得」;其中,經濟資源較少的受訪者,最有可能選擇不購買房屋保險;收入低於2.5萬元或唯一資產是房屋的房主中,則約有30%的人沒有購買保險。

聯準會的調查結果,與非營利監督組織「美國消費者聯盟」(Consumer Federation of America, CFA)於2024年發布的報告,幾乎完全一致;該組織的報告發現,有約7.4%的美國屋主沒有保險,約涉及了610萬戶家庭。

CFA報告作者寫到:「年收入低於5萬美元的屋主沒有保險的可能性,是一般屋主的兩倍。」他還補充寫到,22%的美國原住民房主、14%的西班牙裔房主和11%的非裔房主沒有保險。

報告指出,這項發現令人擔憂,因為這意味著這些屋主「在不斷升級的氣候災害和風暴面前,面臨失去家園的風險」。

近期的研究也表明,威脅可能更加嚴峻;根據數據分析提供者First Street於2025年5月發布的一項分析,缺乏保險與喪失抵押品贖回權之間存在直接關聯,而且受影響的不僅是未投保的房屋,而是整個社區。

當暴風雨來襲,屋主開始拖欠還款時,用於像是交通的市政服務稅收就會減少,刺激當地經濟的需求也會跟著減少;房屋可能被廢棄或無人維護,即使是未受損壞的房屋,其價值成長也可能會得更緩慢,甚至接下降。

儘管如此,仍有數百萬屋主認為保險費用過高並非毫無道理;CFA 2025年的數據顯示,在2024年,一位信用評分中等,房屋重置價值35萬美元的普通屋主,每年需要支付3303元的保險,每月約需支付275元。

而這數字還一直不斷在增加;根據First Street數據,保費 在2013年左右開始飆升;截至2022年,保險費用佔典型房貸款項約20%以上,比為2013年的7-8%在十年間成長了三倍。