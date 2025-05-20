糧食券如何避免被盜 卡片若遺失採取這步驟

圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(記者鄭怡嫣／攝影)

正在使用或考慮申請補充營養援助計畫（SNAP，俗稱糧食券計畫）者，要有心理準備了，因為眾院 共和黨議員正努力使該計畫的申請流程更加困難；他們所提法案企圖要求各州分擔更多費用，提高受益人的工作要求並限制該項福利未來的增長；這與甫在眾院闖關成功的川普大法案（megabill）立場一致，旨在進行廣泛的改革。

這項可能影響數百萬低收入 美國人的法案，由於尚未通過，符合資格者仍可辦理卡片並保護自身福利。

理財網站Go Banking Rates指出，用於提取每月購買食品補助的電子福利轉帳（EBT）卡，可在美國50州、波多黎各、關島、美屬維京群島及華盛頓特區使用。由於EBT卡是借記卡，必須妥為保管，以免卡片遺失或被盜後遭他人冒用；以下是保護SNAP福利的建議，以及卡片遺失時應採取的步驟。

保護個人資料

EBT卡附有個人識別碼（PIN），僅本人知道，由於PIN碼可解鎖卡片上的所有福利，應採取額外措施確保他人無法獲知。

切勿向任何人透露PIN碼。如果認為有人知道，或在無意中透露給第三者，可立即聯繫所在州的相關機構或撥打EBT客服電話更改PIN碼。

與其他借記卡一樣，EBT卡也需密切留意，以防被盜刷或他人獲取個人資料。切勿將卡留在車內或不在現場的任何地方，也不要將卡片隨意放在家中無人看管的地方；保管EBT卡，要像對待現金一樣小心。

卡片遺失或被盜該怎麼辦

如果EBT卡遺失或被盜，SNAP福利可能蒙受損失；因此一旦認為卡片遺失，應立即採取行動。

雖然每個州的流程略有不同，但以加州 為例，社會福利服務部提供了EBT卡若遺失或被盜時應採取的步驟：

- 立即撥打客服電話877-328-9677。

- 等候兩次卡號提示，但勿輸入EBT卡號。

- 依語音系統提示，報告卡片遺失或被盜。

- 報失後，EBT卡將被停用，並獲告知如何申領新卡。

- 如果EBT卡毀損且無法在零售商店或ATM使用，也應儘快申請更換EBT 卡。

若他人輸入你的PIN碼非法領取福利，受害者無法得到補發；因此儘快通知州政府十分重要。