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銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

編譯莊瑞萌／即時報導
示意圖。Image by Edar from Pixabay
示意圖。Image by Edar from Pixabay

如果手頭上有閒置現金，專家建議先進行長期投資或清償高利率債務，比放入銀行儲蓄更能發揮現金的價值。

據MSN報導，如果目前有超過5萬元的錢閒置在銀行，那或許是時候重新檢視自己的財務規劃了。因為保留部分現金存款是明智之舉，例如準備相當於3到6個月生活開銷的緊急備用金，但過度囤積現金，實際上的代價可能是每年損失數千元。

其實許多人常把「儲蓄」與「投資」混為一談，但實際上兩者差異甚大。首先，儲蓄是為了短期目標及緊急用途，例如緊急基金、明年度假或購買新車的費用。這筆錢應該保持現金狀態，方便快速取得。投資則是為了長期目標，例如退休計劃、財富增值或孩子未來的大學教育基金，這筆錢應該進行投資，長期持有數十年而且都不能動用。兩者都很重要，但關鍵在於取得平衡。

一般建議的原則就是緊急備用金通常應該能支撐3到6個月的必要開支。如果正在為未來幾年的購屋頭期款或大型購置計劃存錢，這些資金也可以保持現金形式，但同時應該盡可能尋求高利息回報。至於要如何妥善運用多餘現金？任何超過緊急基金以外的資金，應該用於長期投資。以下是幾個推薦的方式：

一、401(k)計劃或IRA個人退休帳戶

401(k)通常由雇主提供，而IRA則可以自行開設。這兩種帳戶都提供強大的稅務優勢，讓資金成長速度遠超一般銀行帳戶。透過這些帳戶，可以投資於廣泛的指數基金或目標日期基金(target date funds)。這些基金通常管理費用低廉，而且具有高度多樣化。

二、一般證券交易帳戶

一般的證券交易帳戶雖然沒有特殊的稅務優勢，但提供更多的投資靈活性以及更容易取得資金。透過這種帳戶，可以投資股票、ETF以及短期債券等，選擇相當豐富。不過，投資總是伴隨風險，但若能耐心且理性地投資，長期下來的收益將十分可觀。

三、償還債務(優先清償高利息債務)

如果仍有信用卡或個人貸款未清餘額，使用多餘現金來清償這些債務可以帶來相當於利率的「保證收益」。假設信用卡年利率為20%，還清這筆債務，就相當於立即又沒有風險獲得20%的收益。償還利率較低的債務也同樣明智，至少比現金閒置在帳戶內毫無收益來得划算。

利率 退休 401(k)

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