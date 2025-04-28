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房貸每月還款額低 理財專家：未必是好選擇

編譯周靜芝/即時報導
理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)。（美聯社）
理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)。（美聯社）

理財節目主持人、暢銷作家戴夫·拉姆齊（Dave Ramsey）提醒消費者，在選擇抵押貸款計畫時避免犯下一個重大錯誤。

每日郵報報導，這位個人理財專家建議購屋者不要只尋求每月較低的還款額，因為這將導致長期成本大幅增加。

拉姆齊說，雖然30年期房貸的每月還款額較低，但由於複利效應，長期成本將顯著增加；較短期限的房貸利率通常較低，因為貸款機構認為能較早償還債務者更可信賴。

拉姆齊近日在他的部落格中寫道，30年期計畫每月還款額雖然較低，但這種時間拖長的還款計畫，每月有更大一部分是用在支付利息，讓本金餘額減少速度更慢。

例如一筆20萬元的房貸，頭期款為4萬元，固定利率6.5%，分15年償還，每月還款額為1394元。若將同樣金額的貸款期限延至30年，利率為7%，每月還款額降至1011元；但累計的利息約22萬3217元，而15年期貸款的利息約9萬879元。

為避免犯下付過多利息的錯誤，拉姆齊建議消費者自行制定分期償還計畫，詳細列出每筆還款中用於支付利息與本金的金額，這有助於借款人看清每月還款明細，理解貸款餘額隨時間而減少的情況。他指出，就像任何目標設定一樣，分期償還計畫表提供了一個行動方案，讓購屋者有信心完成償還房貸這一巨大任務。

然而30年期房貸仍然很受歡迎，部分網友對拉姆齊的建議提出異議。其中一人稱，這是糟糕的建議，他假設借貸者永遠不會遇到任何財務困難，「若失業或生病無法工作怎麼辦？」

許多人認為，應選擇較長的貸款期限，但增加每月還款額以加速清償債務。他們表示，這樣做仍然可以在15年內還清，但如果需要回到30年計畫，仍然有選擇的機會；這是保住與失去房產的差別，雖然利率會高一些，但為了財務靈活，「絕對值得」。

貸款 利率

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