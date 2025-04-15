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財務也須「春季大掃除」 專家提供關鍵步驟

編譯廖振堯／即時報導
示意圖。圖：pixabay
示意圖。圖：pixabay

春天除了大掃除房子，財務專家指出鑑於當前市場充滿波動和不確定性，民眾最好能管理好還能掌控的範圍－個人財務。以下是財經新聞網CNBC整理的一些財務顧問建議，幫助消除不良或過時的財務習慣，帶來新氣象。

整理財務文件

以易於存取和理解的方式在文件櫃或數位資料夾中分類整理財務文件，如銀行和信用卡對帳單、投資帳戶摘要、保險單、報稅表格。此外，應在社會安全局(Social Security Administration，SSA)網站上建立「我的社會安全」帳戶，以查看收入紀錄、每月退休福利試算並管理當前的福利，還可以下載副本留存。

掌握你的預算

管理財務時，「別為小事煩惱」並不是適用的格言。金融集團G Financial Group副總裁格蘭特(Gerald Grant III)表示應該反其道而行，「人們常常認為是大筆支出讓他們超出預算，實際上是日常的小額花費，比如早上8元的咖啡、18元的午餐、5元的甜點，這些花費如果長期累積起來，就會變成一個很大的總額。」

一些財務顧問建議專門用一張金融卡來支付小額花費(或是信用卡，如果每個月都有能力還清的話)，以便追蹤支出情況，然後看看可以減去哪些消費。

經常性費用也需定期審視。如汽車保險、房屋保險通常會自動續保，然而如果費率上漲、保險需求變化，或者單純想省錢，便應該貨比三家，看看是否值得更換保險方案；現在常見的訂閱制服務，若不再需要也記得取消。格蘭特說在這種時期，每周多省200或300元會產生很大的影響。

完善投資組合

研究您擁有或決定買入的任何股票、共同基金或ETF，確保投資策略與財務目標、風險承受能力保持同步，否則便需調整。隨著2023、2024年股市強勁上漲，現在股市的動盪可能是重新平衡投資組合的時候，或許轉向債券或現金更能保持穩健心態。

主要股票指數的跌幅跟投資組合中實際的損失百分比未必一樣。註冊理財規劃師(CFP)兼心理學家、YMW Advisors執行合夥人克朗茨(Brad Klontz)表示，「看待投資組合時要與看待史坦普500指數的新聞頭條時不同，很有可能你的錢並不全部在那裡。」

保險 稅表 退休

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