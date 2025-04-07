我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡足7-9小時還喊累？恐是這5原因作祟

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普關稅戰開打 投資專家：別貿然做任何財務舉動

編譯周芳苑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
總統川普(Donald Trump)大規模針對美國進口商品徵收關稅，在全新政策下，人們對財務前景越來越悲觀；投資專家提醒，千萬不要因為憂心而貿然採取理財行動。示意圖。(圖／123RF)
總統川普(Donald Trump)大規模針對美國進口商品徵收關稅，在全新政策下，人們對財務前景越來越悲觀；投資專家提醒，千萬不要因為憂心而貿然採取理財行動。示意圖。(圖／123RF)

總統川普(Donald Trump)大規模針對美國進口商品徵收關稅，在全新政策下，人們對財務前景越來越悲觀；投資專家提醒，千萬不要因為憂心而貿然採取理財行動。

消費者擔心，政府課關稅將導致通貨膨脹加劇，投資者則擔心，價格上漲將導致投資獲利將下降，讓已受創的股市更受衝擊。

截至3日上午為止，道瓊工業指數(Dow Jones Industrial Average)期貨下跌1200點或2.8%；史坦普500(S&P 500)指數期貨下跌3.4%、那斯達克100指數(Nasdaq-100)期貨下跌4%。

理財網站HerMoney.com 執行長兼播客「HerMoney with Jean Chatzky」主持人查茨基(Jean Chatzky) 說，行情大跌或突然上漲都在預料之中。

查茨基談到一句投資格言稱：「重點是在市場中的時間，而不是推算進入市場的時機」(Timing the market doesn’t work — it’s time in the market.)；她建議，在動蕩市場中，不要去計算時機。

多項研究顯示，國際貿易緊張、通貨膨脹以及對經濟衰退的擔憂已全面削弱消費者信心。

查茨基說，多數人在波動性加劇時感到不安是正常的。面對諸多不確定性時，無論減少外食或者共乘費用，總之，決心把錢存入高收益儲蓄帳戶都有助於重獲財務控制權。

目前利息最高的網路儲蓄帳戶平均利率4.4%，全國性最大零售銀行的儲蓄帳戶平均利率僅0.41%。

有些人可能不願繼續投資，但是查茨基說，如果是長期投資，低迷市場是力求成本平均的機會；此外，這也是檢視投資的好時機，可根據需要重新配置投資組合，以免承擔超出可承受能力的風險。

查茨基鄭重提醒，不要做出突然的財務舉動。

其他金融專家也表示，一般人不可能知道好日子和壞日子何時到來，所以不要試圖推估市場時機。富國銀行(Wells Fargo)去年公布的分析報告稱，過去30年史坦普500指數漲幅最大的10個交易日都發生在經濟衰退期間，與最糟糕的日子非常接近；而且，儘管股市有漲有跌，史坦普500指數過去幾十年平均年報酬率超過10%。

利率 通貨膨脹 關稅

上一則

航空公司服務「向下沈淪」 升高飛行美國痛苦指數

延伸閱讀

川普關稅組合拳擊中偏遠無人島 催生多款企鵝迷因

川普關稅組合拳擊中偏遠無人島 催生多款企鵝迷因
川普將簽令讓TikTok「續命」75天 ：交易已取得巨大進展

川普將簽令讓TikTok「續命」75天 ：交易已取得巨大進展
越共總書記與川普通話 願將美商品進口稅率降至0%

越共總書記與川普通話 願將美商品進口稅率降至0%
中國加徵關稅報復美國 川普譏北京「慌了」

中國加徵關稅報復美國 川普譏北京「慌了」

熱門新聞

有些App可能在無形之中大量消耗你的手機資源。路透

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

2025-03-31 12:45
起司通心粉。示意圖。Image by Hucklebarry from Pixabay

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

2025-03-31 09:49
一般消費者可能很快就要為某些食品雜貨支付更高的價格。路透

吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴

2025-04-03 13:42
在選擇退休的最佳居住地時，有許多因素需要考慮，而每個人優先考量的因素都不同。（ChatGPT生成）

還沒想好退休後住哪裡？星座或許可以幫你決定

2025-04-04 15:11
示意圖。Image by Oleksandr Pidvalnyi from Pixabay

早被遺忘的「殭屍房貸」復活 屋主很困擾

2025-04-02 09:14
脫掉鞋子，讓身體「接地」(grounding)。Image by Kati from Pixabay

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

2025-03-31 09:12

超人氣

更多 >
紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷
新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」
三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快

三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快
別讓旅程掃興了 在機場不要吃這四種食物

別讓旅程掃興了 在機場不要吃這四種食物
關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國