川普關稅戰開打 投資專家：別貿然做任何財務舉動

總統川普(Donald Trump)大規模針對美國進口商品徵收關稅,在全新政策下,人們對財務前景越來越悲觀;投資專家提醒,千萬不要因為憂心而貿然採取理財行動。示意圖。(圖/123RF)

總統川普(Donald Trump)大規模針對美國進口商品徵收關稅 ,在全新政策下,人們對財務前景越來越悲觀;投資專家提醒,千萬不要因為憂心而貿然採取理財行動。

消費者擔心,政府課關稅將導致通貨膨脹 加劇,投資者則擔心,價格上漲將導致投資獲利將下降,讓已受創的股市更受衝擊。

截至3日上午為止,道瓊工業指數(Dow Jones Industrial Average)期貨下跌1200點或2.8%;史坦普500(S&P 500)指數期貨下跌3.4%、那斯達克100指數(Nasdaq-100)期貨下跌4%。

理財網站HerMoney.com 執行長兼播客「HerMoney with Jean Chatzky」主持人查茨基(Jean Chatzky) 說,行情大跌或突然上漲都在預料之中。

查茨基談到一句投資格言稱:「重點是在市場中的時間,而不是推算進入市場的時機」(Timing the market doesn’t work — it’s time in the market.);她建議,在動蕩市場中,不要去計算時機。

多項研究顯示,國際貿易緊張、通貨膨脹以及對經濟衰退的擔憂已全面削弱消費者信心。

查茨基說,多數人在波動性加劇時感到不安是正常的。面對諸多不確定性時,無論減少外食或者共乘費用,總之,決心把錢存入高收益儲蓄帳戶都有助於重獲財務控制權。

目前利息最高的網路儲蓄帳戶平均利率 4.4%,全國性最大零售銀行的儲蓄帳戶平均利率僅0.41%。

有些人可能不願繼續投資,但是查茨基說,如果是長期投資,低迷市場是力求成本平均的機會;此外,這也是檢視投資的好時機,可根據需要重新配置投資組合,以免承擔超出可承受能力的風險。

查茨基鄭重提醒,不要做出突然的財務舉動。

其他金融專家也表示,一般人不可能知道好日子和壞日子何時到來,所以不要試圖推估市場時機。富國銀行(Wells Fargo)去年公布的分析報告稱,過去30年史坦普500指數漲幅最大的10個交易日都發生在經濟衰退期間,與最糟糕的日子非常接近;而且,儘管股市有漲有跌,史坦普500指數過去幾十年平均年報酬率超過10%。