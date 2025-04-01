6種不良金融商品 讓缺乏現金美國人更陷困境

示意圖。Image by Edar from Pixabay

在美國生活，許多人為各項支出而月月耗盡薪資，碰到意外便被迫藉助短期借貸等金融商品，稍有不慎使用不良金融商品，將被拖累，處境雪上加霜。

亞利桑納州 44 歲的丹卡(Ilaria D'Anca)就是一例。

剛踏入社會工作時，靠著廣告和公關榮譽研究生學位找到好工作，擔任醫療保健主管20年，一半時間的年薪高達六位數。不料2016到2019年禍不單行、職業變動、房屋和財產遭逢洪水之災、歷經法律糾紛、與家人爭吵，耗盡積蓄；金融危機爆發前，信用評分806，銀行帳戶有近15萬元存款，三年劫難後花光所有錢。三輛車和房子都被沒收。

丹卡說，不良金融商品讓她的情況更惡化。

根據社區金融平台SoLo的2025年現金匱乏報告(Cash Poor Report)，許多人靠薪水度日，為支付預期外的醫療費、汽車維修費或其他意外開支，往往舉借昂貴的短期貸款 ，進一步侵蝕財務。

報告稱，去年平均應急費用為1825元，現金匱乏、或者手頭沒有足夠流動現金支付意外開支的人常使用以下不良金融商品應急。

第一：次級信用卡(Subprime credit cards)，平均利率 48%，高於2023年的41%；由於各項費用、罰金、每月維護費都偏高，總成本可高達本金的90%。

第二項：發薪日貸款(Payday loans)，是小額的短期無擔保貸款，借款人通常約定用下一個薪水支票支付；平均利率35%、高於 2023年的33%，加計起始費、滯納金和罰款後，成本可達本金67%。

第三項： 先買後付(Buy now pay later, BNPL )。購物可分期付款，最低費用平均僅借款額的2%，萬一未如期還款，利息和額外費用的總成本可能上升到借款額的45%。

第四項：預支工資權(Earned wage access, EWA)。發薪日前先動用工資，借貸利率13%，加計其他費用後可升至26%。

第五項：銀行小額貸款。越來越受歡迎，金額通常不到1000元，設定幾周或幾個月償還。2024年平均借貸成本25%，最低費用12%，有強制性帳戶餘額和存款要求。

第六項：點對點貸款(P2P, loans)。可能是最實惠的選擇，利息之外加計其他費用，平均成本可達借款本金的17%。

此外，43%受訪者去年向朋友和家人借款，比例高於2023年的38%，通常不收費用。