想到國外退休？這5國歡迎美國人

示意圖。Image by Susanne Weitzhofer from Pixabay

對美國許多退休人士來說，錢是最迫切的問題，愈來愈多美國人選擇在國外生活成本較低的地方度過退休生活。現在更增添了政治因素，自川普在2024年當選之後，諮詢量移居國外的數字大幅上升。

出版集團 Live and Invest Overseas(LIOS) 自2008 年定期發布與移居海外相關的信息，現在提供了今年5最適合退休人士居住的國家，分布在南美、歐洲及亞洲。

首先是巴拿馬。它憑藉著簡單的簽證 流程、優質的生活及性價比極高的服務，給LIOS列為2025年全球最佳退休目的地。

取得巴拿馬居留簽證及續簽非常容易，為退休人士帶來很大福利，醫療成本本來就較低之外，達到退休年齡的合法居民還享受處方藥 20% 的折扣。它對申請者的入息要求相當低，每月最少有1000美元收入即可，每個被撫養人每月最低要求是250美元。

其次是法國，以精緻餐飲、世界一流博物館以及美麗的海灘而聞名，更重要是它一流的醫療保健體系，向所有合法居民提供服務。

除了巴黎，其他城市的生活指數較想像低得多，食住行等費用也明顯低於美國。

對於美國退休人士來說，它最大的優勢之一是能夠繼續向401（k）和IRA等享有稅收優惠的退休帳戶供款。有意者可申請長期退休簽證，單身人士退休金 每月最少1073美元，夫婦最少1666美元。

第三是馬來西亞。首都吉隆坡一房公寓租金 300至500美元之間，首都以外的二線城市租金更低。其醫療保健系統也在世界排名靠前，提供優質醫療服務。

要注意的是，大馬屬於全年濕潤的熱帶氣候，對於一些人來說可能不是最好選擇。

馬來西亞提供多種針對退休人士的簽證選擇，最受歡迎的是MM2H計畫，財務要求包括銀行存款最少約3.6萬美元，或證明每月政府退休金最少2350美元。

排第四的西班牙，氣候宜人，醫療水平高，生活成本相對較低，多年來是退休人士的熱門居住地。

需要考慮的是，西班牙的稅收制度很複雜，各個自治區的稅收制度都有所不同，一般經驗是，每年在西班牙居住超過183天將被視為稅務居民。

西班牙的退休簽證（或NLV）是美國人喜愛的移民途徑，主要針對擁有足夠收入或經濟能力，不會成為西班牙福利體系負擔的人（單人的最低收入要求為每月 2600 美元，家庭成員每多一人所需金額就愈多)。

最後是墨西哥，它接壤美國，物價便宜且生活節奏較慢，提供多項稅收優惠，尤其對退休人員有利，但要注意的是墨西哥犯罪及兇殺率高，另外販毒活動也非常駭人。

來自包括美國在內的免簽證國家，每次入境可停留最多180天。 長期居留、退休人士可申請臨時居民或永久居民簽證。兩者都相當簡單，但申請人必須證明財務穩定。