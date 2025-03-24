今年想賣房子 正確定價是關鍵

賣房除了考慮像是市場狀況、準備房屋進行展示以及決定是否與房地產經紀人合作等關鍵事項之外，獲得正確的賣價也很重要。美聯社

賣房可不只是掛上「待售」的牌子那麼簡單的事。

Realtor.com資深經濟學家伯納(Joel Berner)表示，除了考慮像是市場狀況、準備房屋進行展示以及決定是否與房地產 經紀人合作等關鍵事項之外，獲得正確的賣價也很重要。

如果沒有對的報價，那你的房子只會在市場中滯銷，直到你決定調降售價為止，伯納指出。

「一開始就取得正確的售價是很重要的，」他說道。

房地產交易網站Zillow住宅趨勢專家彭德頓(Amanda Pendleton)也認同這看法並表示，相較於出價不合理的房屋，定價合理且行銷到位的房屋往往能在幾週內售出；她表示，這些房屋往往能在市場上滯留兩個月或更久。

根據專家，你若有意出售房屋，以下是你該考慮的事項。

房產市場現況

2025年房屋銷售掛牌量不斷回溫；伯納指出，因為在買家有更多選擇的情況下，將可為售屋者創造更具競爭力的環境。

根據Realtor.com，截至3月1日的一周，新房源數量較前一周增加了 0.1%，連續第八周的成長；且根據該網站的月度住宅報告，2月份待售房屋庫存較2024年同期上漲了27.5%。

但同時，受房者則因為房屋在市場上的滯留時間增長而被迫降低房屋售價；房源在市場上待售時間平均達66天，比2024年2月多了五天，創下2020年2月以來的最高天數。

如何取得正確售價

伯納建議，賣房屋主應研究在面積、設施和條件相似房屋的近期銷售情況，好取得房產價值並決定合理的掛牌價格；為了確保你房屋售價不會過低，你要先知道你需要多少淨值來支付下一套房子的首付、成交費用和搬家費用，他說。

「如果你安心出價過低，且有選擇可以不掛牌出售你的房子，那或許這才是正確的選擇，」伯納強調。

目前網路上有許多房價 估算器能幫助你瞭解自家房屋的價值，但請記住，這類估算只能提供一個大概的數字。

全美房產經紀協會(National Association of Realtors)經濟學家勞茨(Jessica Lautz)指出，你可以請專業的房屋估價師或房地產經紀人前來，對你房屋提供一個更詳細的價格評估。