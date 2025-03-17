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無力繳納全部稅款？有這5個折衷辦法

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Firmbee from Pixabay
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報稅時無法支付全部稅款，是許多美國人面臨的問題；截至2022年，約有1860 萬個人納稅人總共拖欠國稅局（IRS）3600億元稅款。

雅虎財經網站報導，面對無法支付的稅款時，為盡量減少罰金與利息，需要在申報截止前採取行動；亦即還是應在4月15日之前報稅，或申請延期，將截止日延至10月15日。

無法全額支付稅款的5個選擇

無法支付全部稅款時，還有其他選擇；通常最佳選擇是直接與IRS合作；但如有資格申請低息個人貸款或年利率暫時為0%的信用卡，也可參考這些選項。

要求短期延遲付款

國稅局允許許多無力支付的納稅人申請短期延期，但必須在180天內付清稅款。如果欠款少於10萬元，可以線上申請短期延遲付款計畫。雖然沒有設置費，但處理費與利息會持續累計，直到付清餘額為止。

取得分期付款協議

如果無法在180天內付清稅款，便需簽署長期付款計畫，也稱為IRS分期付款協議，同意在72個月內每月分期支付所欠的稅款。

納稅人需支付設置費，但如果是線上申請，而不是透過電子郵件或電話，並且每月從銀行帳戶直接扣款，費用會較低。與短期計畫一樣，付款時處理費與利息會持續累計。

如果欠款少於5萬，且已提交所有申報表，就可以線上申請；個人欠款超過2.5萬，將需以銀行直接轉帳付款。

如果欠款少於1萬，並且同意在三年內償還，長期付款計畫多會過關；若欠款在1萬至5萬，IRS通常會接受協議，不過可能需要提供更多資訊。最低付款額將是所欠的金額除以72。

欠款超過5萬者，需要使用9465-FS和433-A表格提交有關收入、支出與資產等資料。

要求暫時延遲繳稅

財務若有困難，可要求IRS將帳戶歸於「目前無法繳稅狀態」，暫時延遲繳稅程序。當提出此要求時，為獲得IRS同意無力支付生活費和稅款，需提供財務資訊，包括收入、支出及資產。

如IRS同意暫停收稅，所欠稅款不會消失，且利息與罰金會持續累積，未來仍有責任準時繳納稅款。

若要申請目前無法繳稅的狀態，需要打電話給IRS。已收到稅務通知者，可撥打通知上所列電話號碼，否則個人納稅人應撥打800-829-1040（或文字電話裝置 800-829-4059）。

利用妥協要約

確實沒有能力全額繳納稅款者，可提出妥協要約（OIC），允許個人以低於全部欠款的金額結清未付稅款；但根據IRS的資料，在2023年，僅42%的個人此類請求獲得批准。

財政部法規只允許三種情況適用妥協要約：稅負是否確實存在有疑問；欠款金額超過個人資產與收入，IRS懷疑能收回全部欠款；支付全額欠款會造成經濟困難。

使用個人貸款或信用卡付款

如果不想拖欠稅款，可以用個人貸款或信用卡來支付稅款。這兩種方式通常都需要良好的信用評分。

不過，IRS付款計畫有幾個優點。首先，利率（包括罰金）通常比個人貸款和信用卡低。雖然可能有資格申請年利率0%的信用卡，但這只是暫時的。此外，IRS付款計畫不會向信用局通報，不致影響信用評分。

IRS 貸款 利率

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