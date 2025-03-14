Z世代投資偏好 加密貨幣勝過401(K) 帳戶

對於1997年至2012年出生的Z世代美國年輕人來說，加密貨幣(Crypto)是目前最受歡迎的投資標的，更勝傳統401(k)退休帳戶。Image by Eivind Pedersen from Pixabay

英國一家國際網路市調分析公司YouGov最近調查發現，對於1997年至2012年出生的Z世代美國年輕人來說，加密貨幣 (Crypto)是目前最受歡迎的投資標的，更勝傳統401(k)退休 帳戶。

研究發現，目前全美42%的Z世代投資者擁有加密貨幣，擁有退休帳戶的比例僅11%。

1980年代初期至1990年代中期出生的千禧世代也擁抱加密貨幣，36％有加密貨幣，34％擁有401(k)帳戶。

YouGov 市場研究資深副總杜佩(Todd Dupey)表示，加密資產如今漸受歡迎，是人們對該資產產生第二波興趣的一部分；加密貨幣曾被視為投資界的「狂野西部」，之後各方加強反詐欺，有助於將該投資標的帶入主流。

杜佩指出，就連大型銀行和金融科技公司如今也願意將加密貨幣納入投資組合。

川普(Donald Trump)政府已釋出放鬆加密貨幣類監管的意向，加密貨幣近幾個月來蓬勃發展，比特幣(Bitcoin)單位幣值已創10萬美元新高。

隨著Robinhood和Coinbase等散戶投資應用程式興起，投資加密貨幣變得更加容易。

多數財務規劃師比較建議人們先用401(k)帳戶存應急金，行有餘力再用額外資金涉足高風險的加密投資。

但財務規劃師休斯(Dinon Hughes)說，可以理解為什麼Z世代偏好投資加密貨幣，他們多半還在試圖弄清楚一些事情，而且許多年輕投資者從事入門級工作，無法參加401(k)計畫，既然如此，想想看，20多歲的年輕人比較可能開設個人退休儲蓄帳戶(IRA)還是通過加密貨幣快速賺錢？

不過，越來越創投業涉入一般美國人的退休儲蓄，加密投資和傳統401(k)帳戶間的差異不像以前那麼明顯。

基金業者先鋒領航(Vanguard)、富達(Fidelity)、黑岩(BlackRock)和摩根史坦利(Morgan Stanley)等知名公司職場退休計畫都將專注購買比特幣的軟體開發商微策略(MicroStrategy)公司納入投資組合。

微策略最初是軟體開發商，向來是許多傳統退休股票投資組合的標的，後來轉向專注購買比特幣。據媒體報導，2020年8月以來，該公司股價上漲超過3000%，但2022年遭遇災難，損失超過74%，主要是因為Sam Bankman-Fried運營的FTX交易所倒閉，專注加密貨幣的公司被拖累。