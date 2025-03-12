堪薩斯州小鎮發獎學金吸引人遷居 好處不只這個

示意圖。Image by Сибирка from Pixabay

這個距離威奇托(Wichita)、托彼卡(Topeka)和土耳沙(Tulsa)100英里、人口僅2100人的堪薩斯州小鎮，為了避免從地圖上消失的命運，制定出一個大膽計畫來吸引人口入住。

尼奧德沙(Neodesha)曾經是一個令當地民眾引以為傲的石油 新興城市，擁有密西西比河以西第一口商業油井，以高達65英尺的井架為標誌；但自其標準石油公司(Standard oil)的煉油廠在1971年關閉後，小鎮人口數就開始溜滑梯。

尼奧德沙市長強生(Devin Johnson)在接受CNBC採訪時表示，為該鎮數十年來的衰退，描繪出一幅嚴峻的畫面：「人口在一夜之間減少了一半。」

「就跟過去50年來每個小社區得經歷的那樣，我們見到了這種衰落；小社區所面臨的問題是，如果你不發展，那你就會消亡。」

小鎮所提的計劃是，只要搬來這裡住，那到2026年之前都無需繳納州所得稅，同時還可獲得房產稅退稅 、在職父母托兒金和可透過尼奧德沙承諾計劃(Promise program)取得最高1萬5000的學貸減免與免費大學教育。

「我們已經頒發超過100萬元的獎學金，我覺得我們真的在幫助社區並取得實際的進步，」卡特勒(Ben Cutler)表示；卡特勒是尼奧德沙的英雄，並自2020年以來就一直為獎學金提供資金；該獎學金為所有尼奧德沙高中畢業的學生，支付全國大學和職校學費。

小鎮的這項策略也很快就看到了成效；根據搬遷訊息網站MakeMyMove聯合創辦人兼營運長霍克(Evan Hock)表示，自2024年推出這策略以來，已經有30多個新居民加入小鎮。小鎮同時開始興建新住宅、複式住宅和零售店，並給主街的歷史建築進行改造。

這是一項範圍涵蓋全美的人口爭奪戰；托彼卡為購屋者提供高達1萬5000元的補貼；西維吉尼亞則是拋出一份1萬2000元加福利的兩年移民計畫；阿拉巴馬州 的肖爾斯(Shoals)地區則是向遠距離工作者提供1萬美元的補助。

「這是一種有成本效益的經濟發展方式，」霍克說，並指出城鎮通常能在一年內就能收回成本；不過，他堅稱，「激勵措施並非是吸引人們搬家的真正原因」；低廉的生活成本和緊密的氛圍才是吸引他們的主因。