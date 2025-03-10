我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南華早報：川普最快下月訪中 與習近平會面

防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定

這7件事「降級」 退休生活會更快樂

編譯周芳苑／即時報導
示意圖。Image by Mikhail Nilov from Pexels
示意圖。Image by Mikhail Nilov from Pexels

退休日子一步步逼近時，最好逐步讓生活簡化、進而減少開支，退休生活會更安心快樂。房子、車子縮小一點，就算繼續工作，最好也降低工作量。

專家說，接近退休時，七樣東西適度降級，日後生活將更簡單、心中更踏實。

第一：房屋

退休計畫專家暨顧問業者 Sexton Advisory Group 執行長塞克斯頓(Steve Sexton)說，換小一點、新一些的房屋，退休後清潔和維護成本將降低，可保有現金流、解除維護房屋的壓力。換屋前須周全考慮所有要素，諸如屋主協會費用(HOA fee) 、房產稅、屋主保險、買房成交費、房地產經紀人費用、利率、搬家費用等，確保這些花費在財務規劃內。

第二：工作

全職工作直到退休的人大有人在，理財業者 11 Financial 執行長科瓦爾 (Taylor Kovar) 建議，隨著退休日逼近，不妨減少工作承諾，在一段時間內兼職，如果退休後仍想有收入，正式退休後甚至可繼續兼職。

第三：投資

Pace & Associates CPAs 註冊會計師兼合夥人佩斯(John F. Pace) 經常建議顧客簡化投資組合，從多元化複雜投資轉向更直接、風險較低的投資選項，藉此減少帳戶管理費，此外，重點從財富「累積」轉為「管理」，可能是是很好的改變。

第四：財務與法律事務

律師事務所OC Elder Law 遺產規劃專家伯班克(Marty Burbank )說，簡化財務和法律事務可大大緩解經常伴隨退休規劃的壓力和困惑，這包括整併投資帳戶在內的所有金融帳戶、制定明確的遺產計劃、法律文件切實更新。

第五：雜物

塞克斯頓說，清理空間並賣掉不需要的東西如運動和健身器材、過時電子產品、家具和不再合身的衣服，都有助於整理空間，同時賺一些額外的錢。將不再使用的物品捐給慈善組織，可能有資格申請退稅

第六：汽車

塞克斯頓說， 如果和另一半都退休，可考慮共同擁有一輛車就好，節省汽油、保險、維修等各項費用，就算還是想擁有自己的車子，可考慮換油耗低或成本更低的汽車，連帶的，保險費也會更低。

第七：債務

退休前最應該減量的項目就是債務；塞克斯頓認為應以徹底清除債務為目標，藉此確保退休後財務自由、消除利息壓力。如果距離退休還有幾年，應積極還債，先解決高利息債務如信用卡債，以避免利息耗盡財富。有餘力的話盡可能還清房貸和其他債務。

退休 保險 退稅

上一則

獨自旅行成趨勢 亞洲這古文明國家最受青睞

延伸閱讀

美1月貿易逆差歷史新高 本季GDP恐萎縮？專家曝光真相

美1月貿易逆差歷史新高 本季GDP恐萎縮？專家曝光真相
川普個人專屬迷因幣大賺3.5億 專家批創匿名捐款管道

川普個人專屬迷因幣大賺3.5億 專家批創匿名捐款管道
伍澤軒、伍文穗註冊會計師樓三十年經驗的稅務專家

伍澤軒、伍文穗註冊會計師樓三十年經驗的稅務專家
65歲才是人生黃金期？腦科學專家揭長壽時代關鍵思維

65歲才是人生黃金期？腦科學專家揭長壽時代關鍵思維

熱門新聞

洗碗機。Image by Devilishly Good from Pexels

洗碗機達人：5件絕不會做的事

2025-03-07 09:12
Image by Tima Miroshnichenko from Pexels

他們脫貧之道：不浪費錢在這8件事

2025-03-05 11:28
一項令人震驚的新研究發現，安全港個人退休計劃(Safe Harbor IRA)帳戶持有人可能會因隱藏費用和報酬偏低而失去一生的積蓄。(圖／123RF)

驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

2025-03-06 12:35
示意圖。Image by SHVETS production from Pexels

在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡

2025-03-04 12:32
蘋果AirTag。圖取自Amazon.com

少見超低價…蘋果AirTag 4個70元

2025-03-04 11:24
好市多。(美聯社)

粉絲曝好市多貝果有個問題 但這正是它的優點

2025-03-03 09:46

超人氣

更多 >
領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡
報稅提醒篇／不想被國稅局查稅？ 3大「地雷」別踩

報稅提醒篇／不想被國稅局查稅？ 3大「地雷」別踩
川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助
一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州
國稅局AI查稅進程加速 大數據下逃稅、漏稅恐「無處可逃」

國稅局AI查稅進程加速 大數據下逃稅、漏稅恐「無處可逃」