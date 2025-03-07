今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息

今年約有三分之二美國人可望獲得退稅，但有項退稅選擇將消失。(美聯社)

今年約有三分之二美國人可望獲得退稅 ，但有項退稅選擇將消失。Go Banking Rates報導，讓納稅人有機會將退稅款轉換成紙本I債券 的退稅儲蓄債券（The Tax Time Savings Bond, TTSB）計畫於今年到期。

退稅儲蓄債券計畫如何運作

威科集團（Wolters Kluwer）稅務與會計首席分析師馬克·拉斯康（Mark Luscombe）表示，這項計畫目的在鼓勵低收入納稅人將退稅款轉換為紙本I系列儲蓄債券，讓他們可輕鬆儲蓄這筆錢。

該計畫於2010年推出，其理念是讓納稅人就能從退稅中賺取報酬，並將其轉換為投資；額外的利息收入累積起來，有助往長期財務目標邁進。這項計畫也是獲取紙本債券的最後可行方式。

為何取消該計畫

需求與成本考量，讓這項立意良善的計畫走向終點；由於利用該計畫的人不多，且維護成本高昂。拉斯康指出，退稅儲蓄債券計畫由於很少被使用，是讓運作成本相對較高的部分原因；納稅人更樂於努力減少退稅金額，以便實領更多薪資。

他表示，對那些覺得需要退稅款作為一種強制儲蓄計畫的納稅人來說，儲蓄債券比貨幣 市場帳戶或羅斯IRA帳戶等其他替代方案更難擁有與利用，但卻沒有明顯更高的獲利。

利率之間的差異十分微小，如果將錢存入高收益儲蓄帳戶或貨幣市場帳戶，可掌握更多流動資金。羅斯退休帳戶是另一個值得考慮的好選擇，因為把錢存入時要先繳稅，隨後從投資中獲得的所有利息都是免稅的。

另一個關鍵的細節是，該計畫會將實體債券寄到收件人的地址。這種紙本寄送方式增加了詐欺與竊盜的風險，到達納稅人家門口的時間也比電子退稅長。

該計畫替代方案

雖然退稅儲蓄債券計畫已停止，但拉斯康表示，將退稅款投資於債券仍有很大的靈活性。他說，納稅人依然可將退稅款購買電子儲蓄債券。

拉斯康說，如果選擇以現金方式收到退稅款，而不是獲得I系列儲蓄債券，就有更多選擇，如投入股票、加密貨幣等資產，可能獲得比債券更高的潛在報酬。