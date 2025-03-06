驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

一項令人震驚的新研究發現，安全港個人退休計劃(Safe Harbor IRA)帳戶持有人可能會因隱藏費用和報酬偏低而失去一生的積蓄。(圖／123RF)

一項令人震驚的新研究發現，安全港個人退休計劃(Safe Harbor IRA)帳戶持有人可能會因隱藏費用和報酬偏低而失去一生的積蓄。

「安全港個人退休計劃」通常是在員工換工作時，用來管理被放棄或遺忘的401(k)帳戶。

線上退休服務供應商PensionBee發現，安全港IRA帳戶利率低、以及費用過高，可能大幅減少這些帳戶持有人的退休儲蓄。

持有帳戶的員工和退休人員甚至可能不知道這些帳戶屬於一家表現不佳的公司。這是因為，雇主可未經離職員工同意而強制從餘額低於7000元的帳戶取出款項、轉存到安全港IRA帳戶。

放眼全美國，人們換工作頻率越來越高，很可能一輩子平均做過12份工作，預計未來幾年安全港IRA帳戶數量將迅速增加。

假如員工把錢一點一滴存入工作場所裡的儲蓄計劃、短時間內跳槽到另一公司，最終可能會有好幾個小金額的休眠 401(k)帳戶。

安全港IRA提供者往往每月課收1至5元費用，久而久之慢慢耗盡帳戶餘額。

相對的，傳統工作場所退休計畫通常每年僅收取平均0.85%費用。

PensionBee分析了一個Safe Harbor IRA帳戶， 該帳戶收取5.67元月費以及相當於總資產0.5%的年費，假如帳戶金額3500元，每年等於被扣85.54元，相當於資產額的2.4%。

PensionBee警告，該帳戶如果繼續課徵費用，帳戶餘額大約40年內會耗盡、歸零，期間假如有投資虧損，更會加速耗盡。

儘管目前平均利率約4%，但許多Safe Harbor IRA提供者支付的名目利率低於1%。

PensionBee 專家提醒消費者對自己的退休儲蓄提高警覺，應定期追蹤舊有的401(k)計劃並選擇最好的提供者；針對雇主，更建議不要在未充份研究之下草率將離職員工的退休金 轉交給這些帳戶提供者。

PensionBee 執行長薩沃瓦(Romi Savova)說，人們可能發現他們在工作場所裡的儲蓄被迫轉入表現欠佳帳戶；員工將很負責任的將收入存到401(k)計劃後，無非是希望積蓄不斷增長，如果赫然發現儲蓄因高額費用和低回報而耗盡歸零，何其恐怖。

薩沃瓦補充說，安全港IRA是當今職場的基本一環，雇主應確保選擇正確的帳戶提供者，以免影響企業聲譽。