在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡

示意圖。Image by SHVETS production from Pexels

不論是嬰兒潮或X世代，似乎普遍認為65歲是傳統的退休 年齡，但根據最新研究，如果真的在達到這個年紀時就停止再工作，那在經濟上恐怕是個後悔莫及的錯誤。

根據退休顧問機構「晨星退休與政策研究中心」(Morningstar Center for Retirement & Policy Studies)的研究指出，在65歲就退休的美國人裡，有45%在盟主寵召之前就已經耗盡積蓄而落得生活拮据。

該研究中心使用一個最新的退休儲蓄 模擬工具，根據個人特徵(包括年齡、收入及儲蓄習慣)、醫療保健費用以及預期壽命等因素，來估算退休時的積蓄可以維持多長時間的生活無虞。

根據這個模擬工具估算結果，單身女性若在65歲退休，去世前花光儲蓄的比例是55%，高於單身男性的40%及已婚夫妻的41%。

倘若延至70歲才退休，單身女性去世前已花光儲蓄的比例降至36%，儘管仍高於單身男性的21%及夫妻的26%，但有較大機會避免晚境淒涼。

這家退休顧問公司認為，65歲之後仍然工作，是揚高在去世前手中仍有積蓄的機率之最佳方法。

延長工作時間，既可以減少實際的退休生活年限，也可以讓退休儲蓄繼續成長；工作到70歲，相當於延遲領取社會安全福利 ，換言之領取的福利會較多。

當然，對於大多數美國人來說，退休後完全耗盡儲蓄的可能性極小，即使花光了所有資產，大多數人仍可每月領取社會安全福利金，儘管僅靠社會保障生活會很艱苦，但勉強可以生活下去。

然而事實是大多數美國人都不想在65歲後繼續工作，所以這就要視個人想要過什麼樣的晚年生活，而決定是否要延遲退休了。