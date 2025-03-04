我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澤倫斯基稱準備在川普領導下工作

美收回巴拿馬運河序曲？港商售2港口經營權給美商

在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡

編譯盧炯燊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。Image by SHVETS production from Pexels
示意圖。Image by SHVETS production from Pexels

不論是嬰兒潮或X世代，似乎普遍認為65歲是傳統的退休年齡，但根據最新研究，如果真的在達到這個年紀時就停止再工作，那在經濟上恐怕是個後悔莫及的錯誤。

根據退休顧問機構「晨星退休與政策研究中心」(Morningstar Center for Retirement & Policy Studies)的研究指出，在65歲就退休的美國人裡，有45%在盟主寵召之前就已經耗盡積蓄而落得生活拮据。

該研究中心使用一個最新的退休儲蓄模擬工具，根據個人特徵(包括年齡、收入及儲蓄習慣)、醫療保健費用以及預期壽命等因素，來估算退休時的積蓄可以維持多長時間的生活無虞。

根據這個模擬工具估算結果，單身女性若在65歲退休，去世前花光儲蓄的比例是55%，高於單身男性的40%及已婚夫妻的41%。

倘若延至70歲才退休，單身女性去世前已花光儲蓄的比例降至36%，儘管仍高於單身男性的21%及夫妻的26%，但有較大機會避免晚境淒涼。

這家退休顧問公司認為，65歲之後仍然工作，是揚高在去世前手中仍有積蓄的機率之最佳方法。

延長工作時間，既可以減少實際的退休生活年限，也可以讓退休儲蓄繼續成長；工作到70歲，相當於延遲領取社會安全福利，換言之領取的福利會較多。

當然，對於大多數美國人來說，退休後完全耗盡儲蓄的可能性極小，即使花光了所有資產，大多數人仍可每月領取社會安全福利金，儘管僅靠社會保障生活會很艱苦，但勉強可以生活下去。

然而事實是大多數美國人都不想在65歲後繼續工作，所以這就要視個人想要過什麼樣的晚年生活，而決定是否要延遲退休了。

退休 儲蓄 社會安全福利

上一則

少見超低價…蘋果AirTag 4個70元

延伸閱讀

波蘭籲歐洲國防自立「不能期望3億美國人保護5億歐洲人」

波蘭籲歐洲國防自立「不能期望3億美國人保護5億歐洲人」
張憲義是英雄或叛徒？ 學者：沒核武…台少了談判工具

張憲義是英雄或叛徒？ 學者：沒核武…台少了談判工具
幫助身分遭竊者 聖荷西警局推即時援助工具

幫助身分遭竊者 聖荷西警局推即時援助工具
美屋礦產協議泡湯了？貝森特：現在沒和平協議沒得談

美屋礦產協議泡湯了？貝森特：現在沒和平協議沒得談

熱門新聞

好市多。(美聯社)

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

2025-02-26 10:28
示意圖。Image by Vlada Karpovich from Pexels

打包行李帶上5物品 旅途可省不少錢

2025-02-25 11:32
好市多(Costco)。(美聯社)

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

2025-02-25 09:34
許多消費者在好市多常會大採購。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

他在好市多爆買創新高「省到錢或浪費錢？」 網曝判斷關鍵

2025-03-02 19:55
莓果。Image by Nicky ❤️🌿🐞🌿❤️ from Pixabay

想降低血壓 多吃這4種水果就對了

2025-02-26 09:13
中國遊客在台灣第一次吃到釋迦。（取材自小紅書@糯米Nomi）

從不知怎麼剝到停不下 中國女孩愛上台灣這款水果：誰能拒絕？

2025-03-01 19:55

超人氣

更多 >
台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅
「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止
王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送

王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送
5日入驚蟄 4生肖注意血光之災

5日入驚蟄 4生肖注意血光之災
奧斯卡變巨胸、股溝裸體秀？三點全露最猛是她

奧斯卡變巨胸、股溝裸體秀？三點全露最猛是她