省下日常7項開支 可當夏季度假基金

示意圖。Image by Simon from Pixabay

夏季即將來臨，想要準備度假的旅費，可以從減少以下幾個日常開銷開始做起。

每日咖啡

每天喝一杯5元的咖啡，一個月下來就花了150元。儘管已經有許多人提到每天來杯咖啡如何傷荷包，但這其中有更深層的意義，如果能從預算 中刪去這筆每個月150元的支出，你會變得更有成本意識，並且尋找其他方法省錢。

外出用餐和外賣

比起在外用餐或叫外賣，在家自己煮飯能省下許多錢。當然，偶爾還是可以外出用餐，但減少次數能為接下來的假期騰出更多預算。

訂閱項目

初次訂閱串流服務、線上軟體和成為健身房會員前都會考慮一番，然而，這些項目會變成被動支出，並且定期消耗你的荷包。如果你已經不再去健身房，或是不再使用串流服務，應該將這些項目從每月預算中移除。

衝動購物

線上購物讓購買各類商品變得更方便，儘管能省下大量時間與金錢，但也有個問題，就是容易衝動購物，尤其亞馬遜 等網站又很擅長推薦商品，吸引消費者目光，因此，限制使用亞馬遜購物的頻率，可以減少線上衝動購物。

不追求品牌

購買居家用品和日常雜貨不一定要買知名品牌公司的商品，也可以看看較小的公司，價錢更便宜。價格較低不代表商品品質不良。

昂貴的禮物

生日和其他特別的場合可能有必要買禮物，但不一定要花大錢，與其花100元買禮物，不如考慮25元至50元的禮物。一個情深意重、平價的禮物也能比缺乏意義的昂貴禮物更有價值。

新品

買全新的商品比二手商品還貴，儘管其價值可能差不多。例如，一本來自慈善商店(thrift store)的書通常狀況良好，而且比新書的價格低許多。這一省錢妙招也適用於時尚單品，與其買最新的服飾配件，不如到二手店挖寶。