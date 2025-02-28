我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

18億Gmail帳戶恐遭駭 專家教1招阻網路釣魚郵件

醫院幫忙安排轉診救護車 竟收到近1萬3000元帳單

省下日常7項開支 可當夏季度假基金

編譯徐薏茹／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。Image by Simon from Pixabay
示意圖。Image by Simon from Pixabay

夏季即將來臨，想要準備度假的旅費，可以從減少以下幾個日常開銷開始做起。

每日咖啡

每天喝一杯5元的咖啡，一個月下來就花了150元。儘管已經有許多人提到每天來杯咖啡如何傷荷包，但這其中有更深層的意義，如果能從預算中刪去這筆每個月150元的支出，你會變得更有成本意識，並且尋找其他方法省錢。

外出用餐和外賣

比起在外用餐或叫外賣，在家自己煮飯能省下許多錢。當然，偶爾還是可以外出用餐，但減少次數能為接下來的假期騰出更多預算。

訂閱項目

初次訂閱串流服務、線上軟體和成為健身房會員前都會考慮一番，然而，這些項目會變成被動支出，並且定期消耗你的荷包。如果你已經不再去健身房，或是不再使用串流服務，應該將這些項目從每月預算中移除。

衝動購物

線上購物讓購買各類商品變得更方便，儘管能省下大量時間與金錢，但也有個問題，就是容易衝動購物，尤其亞馬遜等網站又很擅長推薦商品，吸引消費者目光，因此，限制使用亞馬遜購物的頻率，可以減少線上衝動購物。

不追求品牌

購買居家用品和日常雜貨不一定要買知名品牌公司的商品，也可以看看較小的公司，價錢更便宜。價格較低不代表商品品質不良。

昂貴的禮物

生日和其他特別的場合可能有必要買禮物，但不一定要花大錢，與其花100元買禮物，不如考慮25元至50元的禮物。一個情深意重、平價的禮物也能比缺乏意義的昂貴禮物更有價值。

新品

買全新的商品比二手商品還貴，儘管其價值可能差不多。例如，一本來自慈善商店(thrift store)的書通常狀況良好，而且比新書的價格低許多。這一省錢妙招也適用於時尚單品，與其買最新的服飾配件，不如到二手店挖寶。

預算 咖啡 亞馬遜

上一則

在美吃生魚片較無健康風險 全拜FDA這一規定

下一則

搭機讓幼兒坐腿上不違法 專家點出潛在風險

延伸閱讀

亞馬遜Kindle山寨作品 村上春樹、吉本芭娜娜都受害

亞馬遜Kindle山寨作品 村上春樹、吉本芭娜娜都受害
不爽川普針對 加拿大掀「美式咖啡」改名運動 新名恐弄巧成拙

不爽川普針對 加拿大掀「美式咖啡」改名運動 新名恐弄巧成拙
星巴克菜單大改版 看看有沒有你喜歡的咖啡被下架

星巴克菜單大改版 看看有沒有你喜歡的咖啡被下架
咖啡豆價格創半世紀新高 為何小農仍難獲利？

咖啡豆價格創半世紀新高 為何小農仍難獲利？

熱門新聞

白飯示意圖。記者任義宇／翻攝

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

2025-02-21 09:48
好市多。(美聯社)

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

2025-02-26 10:28
網友分享好市多網紅可頌吐司。（取材自小紅書@Sissi）

網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法

2025-02-22 19:21
好市多(Costco)。(美聯社)

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

2025-02-25 09:34
網友分享花椰菜烹煮技巧。下廚示意圖。（取材自pexels.com@On Shot）

花椰菜這麼做比肉還香 一道簡單食譜加了蛋更營養

2025-02-21 19:28
示意圖。Image by Vlada Karpovich from Pexels

打包行李帶上5物品 旅途可省不少錢

2025-02-25 11:32

超人氣

更多 >
12星座天生自帶好命體質排行 他擁有閃耀太陽般奇蹟幸福

12星座天生自帶好命體質排行 他擁有閃耀太陽般奇蹟幸福
網評二月最愛劇TOP10 爆款「難哄」排第4、這齣古裝奪冠

網評二月最愛劇TOP10 爆款「難哄」排第4、這齣古裝奪冠
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑
一個不到50元 亞馬遜平替版凱莉包引發網友瘋搶

一個不到50元 亞馬遜平替版凱莉包引發網友瘋搶