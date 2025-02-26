這5款二手豪車 專家：值得退休族入手

凱迪拉克 CT5(Cadillac CT5)。路透

對於辛苦了大半輩子的退休 族來說，選購二手豪華車可用最少錢駕駛高品質車輛、享受高級功能，犒賞自己。

汽車資訊網站CarInsurance.org 專家馬森 (Melanie Musson) 說，新車貶值最快，前五年動輒貶值50% ；四、五年車齡的車輛已經歷大部分折舊，如果能找到這樣的車輛購買，將支付更少費用，購入後的貶值也會放慢。

專家推薦退休人員選購以下五款二手豪華車。

第一款：凱迪拉克 CT5(Cadillac CT5)

馬森說，CT5 是最可靠的車輛之一，買了之後不必擔心頻頻花大錢維修；這一款車提供六年7萬哩動力系統保固，期間如果引擎、變速箱或動力系統有問題，凱迪拉克公司會負責處理。這款車有出色安全功能，可幫助駕駛員避免事故並在發生事故時確保安全。

第二款：雷克薩斯 RX 350(Lexus RX 350)

雷克薩斯 RX 350(Lexus RX 350)。路透

這款車以舒適、可靠性和高檔內裝聞名，維護成本較同類豪華車低。

汽車專家兼CFR Classic 銷售行銷總監吉蘭達(Joe Giranda)進一步說明，雷克薩斯汽車，尤其是 RX 車型，保值性好，而且維護成本比其他豪華車低； 此外，配備先進的安全功能，對於注重舒適和安心的退休人員來說是好選擇。

第三款：E 系列賓士(Mercedes-Benz E-Class)

E 系列賓士(Mercedes-Benz E-Class)。美聯社

這一款車將高科技與豪華配置融為一體，吉蘭達補充，經認證的二手車 將附帶保固服務，他說，近年來的二手車款配備許多舒適功能和先進技術，賓士汽車設計首重耐用性，只要保養得當，可享有多年的可靠駕駛經驗。

第四款：雷克薩斯 LS 400 (Lexus LS 400)

如果想要全尺寸豪華轎車，雷克薩斯 LS 400最適合，提供符合人體工學的座椅和直覺資訊娛樂系統。

馬森表示，這款車對於退休人員來說是極好的投資 ，如果有能力過舒適退休生活，應將駕駛體驗納入優先考量。

除了舒適，這款車也非常可靠；馬森說，其可靠的使用期通常可達30萬哩。

第五款：謳歌MDX (Acura MDX)

這是本田公司(Honda)旗下的中型跨界多功能休旅車(SUV)。馬森指出，這款車對退休人員來說是很好的投資，多數車主使用後都很喜歡，往往向其他人推薦。