房市熱區租屋詐騙廣告橫行 近9成來自臉書

虛假的公寓出租廣告正橫行加州房屋市場，這證明一件事如果好得不像真的，那它很可能就是假的。美聯社

虛假的公寓出租廣告正橫行加州房屋市場，這證明一件事如果好得不像真的，那它很可能就是假的。

每日郵報報導，從2023年起，虛假房源就成為想在舊金山 覓得居所的租屋者所面對的一大問題，如今這個暗黑「兔子洞」仍然存在，且手法更加細緻、難以識破。

灣區當地媒體SFGate編輯丹·簡第萊（Dan Gentile）表示，這些虛假房源越來越多，騙徒也學會了新技巧：複製、貼上，「一切都看起來很真實，除了價格」。

他說，那是因為騙子從房源中盜取真實照片與描述，甚至包括真實的地址；讓他印象最深刻的是，這些詐騙房源本身看起來與真實的廣告幾無二致。

簡第萊指出，這讓租屋者感覺像在做件傻事，也讓「城市居大不易」這種令人沮喪的事，更加雪上加霜。

租屋網站Apartments.com列出舊金山405平方英尺的單間公寓平均租金 為2235元，一臥室為2896元。整體而言，房租價格在過去一年上漲了1.6%。

雖然有較便宜的價格，簡第萊就發現了數十間合法的一居室，租金在2200至2500元間，但仍有可能被騙。2022年，他曾因追蹤騙徒至其虛假屋源的報導而贏得新聞調查獎。

據租屋網站Rently的調查，虛假房源十分普遍，以致90%租客擔心自己會成為受害者。在墜入租屋騙局的受害者中，有88%是在臉書(Facebook)上發現虛假房源，12%是在Craigslist。

70%的受害者在意識到自己被騙前就已付了押金，其中近半數在過程中損失超過1000元。據另一租屋網站Apartment List的資料顯示，截至2024年，舊金山有近半租屋者曾遭遇可疑的公寓房源。

多數租屋者將責任歸於租屋平台動搖了他們對市場的信心。39%將問題歸咎於線上租屋平台，另外23%的人則究責於房東 。

高達92%租屋者指出，房東與物業管理公司應使用更好的技巧來防止詐騙，是「重要」或「非常重要」。

當在尋找房屋時，「不經篩選」的申請程序、不切實際的價格與資訊模糊的房源都應被視為警訊。

Rently執行長雷克奈（Merrick Lackner）表示，租屋詐騙不只是金融犯罪，而是直接打擊租屋者在人生最重要決定中所依賴的信任與穩定；業者須以更強的保障、透明度與教育來對抗詐騙徒，確保租屋者都能安心尋找房屋而不被剝削。

至於簡第萊個人的租屋挑戰，至今仍未簽下任何新屋合約；但他打算透過老方法：託朋友找房子。他說，在鑰匙到手前，他會持續傳簡訊給瑪麗/莎拉/克莉絲汀這些陌生名字，在Craigslist的黑洞中尋找少見、充滿陽光的平價公寓。