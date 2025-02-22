國稅局簡訊稱有1400元紓困支票「是詐騙」 千萬別點連結

民眾若收到國稅局簡訊，通知可以收到1400元紓困支票，這恐怕是詐騙。(路透)

收到國稅局 簡訊，通知說你可以收到1400元紓困支票 ？這是詐騙，千萬別點進去它提供的連結。

非營利團體「商業改進局」(Better Business Bureau)提醒大家，詐騙集團 不惜假冒國稅局，發簡訊釣取你的個人資訊。騙子很會運用時事，例如去年12月，國稅局向100萬民眾發出通知，說新冠病疫期間沒收到紓困支票的人，還有240萬元待領。

這100萬人最多每人可收到1400元，但政府會主動匯入納稅人的帳戶，然後寄信，書面通知說，閣下的戶頭多了一筆紓困金 ，不會發簡訊到你手機上。多數人已在1月底領到。

這筆紓困金發放的對象是2021年稅表上，沒有申報「振興經濟退稅額」的納稅人。詐騙集團利用政府這項德政，發簡訊給民眾，說你有資格領到1400元「經濟衝擊」補助金，請提供個資，以便在12個工作日內，將該款項匯入你的銀行帳戶或郵寄支票給你。

若收到國稅局名義發出的簡訊，稱能收到1400元紓困支票，不要上當，這是詐騙。(取自Instagram)

這釣魚簡訊還附上看似國稅局的網站連結，不明所以點進去的話，將被惡意軟體駭入，或看到一份表格，要你填具個人資料。

國稅局提醒大家都要明白，國稅局絕對不會用這種方式要納稅人提供個資——不會用簡訊、電子郵件、或社媒平台，要民眾填具個人資料。

「商業改進局」建議民眾如下防詐法：

•確認通訊來源是否可靠：國稅局聯絡納稅人，會透過有郵遞區號的信函，不會透過簡訊或電郵。

•不要點閱「連結」：不明來源的通訊所附連結一律不理，先上IRS.gov政府網站查看是否有該訊息。

•不要急：詐騙集團會予人「須迫切處理」的時間壓力，別上當，靜下心來一步步查證後再反應不遲。

•報警處理：把釣魚簡訊轉傳到 [email protected]，請國稅局處理，或提報給BBB.org/ScamTracker。