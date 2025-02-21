卡債滾雪球？「72法則」算出欠款翻倍時間

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任何擁有信用卡 的人都知道，一旦揹上卡債，高利率 會讓債務像滾雪球般，成為難以承受之重；但有個簡單的法則，可在為時未晚前，將財務從險境中拯救出來。

每日郵報報導，「72法則」就像秘密武器，可讓信用卡的還款額不致失控，而它的妙處在於十分容易應用；簡單來說，如用72除以信用卡年利率，便可得出債務翻倍所需的年數。

這個令人驚奇的公式，揭示了卡債族如何在短短的時間，不知不覺讓借貸金額翻倍。例如信用卡年利率為24%，以72除以24，代表如果不還錢，債務每三年就會增加一倍；因此，1000元的未償餘額在三年內會增至2000元，六年內會滾成4000元。

「72法則」強調了為什麼盡快還清債務來避免這類複利是如此重要，即使每月繳了最低還款額，有相當大部分是支付利息費用，而非減少欠款總額。

目前多數信用卡利率介於18至30%間，視持卡人的信用分數與信用卡類型而定。

透過「72法則」，消費者可意識到與銀行協商或整合債務，以取得較低利率的重要性，有助減緩翻倍效應，並更快地還清未償餘額；此外，也可促使先償還最高利率債務，以防止任何額外的雪球效應。

金融專家警告說，越來越多的美國人每月只繳信用卡最低還款額。費城聯邦儲備銀行的「2024年第三季洞察報告」顯示，有10.75%的卡債族只支付非繳不可的金額。

該報告也指出，30天拖欠率上升10%，達到驚人的3.52%，亦即有更多消費者拖欠每月的信用卡付款。

財務顧問雷利（Brian Riley）指出，消費者僅支付信用卡最低應繳金額的比率增加，是個預測指標，說明家庭預算 持續受到壓力。他說，當循環消費債務已達歷史新高，通貨膨脹的問題持續影響家庭預算，發卡機構必須密切注意脆弱的組合指標。

2024年聯邦儲備銀行進行的DFAST壓力測試也強調對信貸債務增加的疑慮，這些測試評估銀行是否有足夠的資本在面臨壓力下吸收損失，同時履行對債權人和交易對象的義務，並能繼續貸款給家庭與企業。結果顯示，預計銀行將面臨約6840億元的信貸損失，其中1750億元僅來自消費者信用卡。