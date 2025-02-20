避免延遲退稅 稅務專家：別犯這4種錯誤

1040個人所得稅申報表，今年報稅季節已開始了。(美聯社)

2025年報稅 季才開始，就已有人表示擔心今年報稅、退稅 都會發生延遲。稅務專家表示，有4種常犯錯誤應該避免，才不致於報稅不成功、退稅被拖延好長一段時間。

「GoBankingRates」網站報導，國稅局 (IRS)表示，估計在4月15日期限前完成2024年稅務申報的人數將在1億4000萬以上。只是國稅局請納稅人留心，別認定某個特定日期之前就能收到退稅。按國稅局官網表示，要處理電子申報的稅單一般要花21天，至於修正報稅及郵寄的報稅單，耗時四周以上。假如你的申報得矯正或者額外審核，甚至要花更長時間。

稅務專家亨德利克斯(Roxanne Hendrix)指出，有些案例的退稅可能延誤數周、數月；延擱要看國稅局處理今年報稅單，積壓的案件多少，不論納稅人是否按要求快速補繳文件，或者修正報稅單有多快。

有4個納稅人常見的錯誤，可能讓退稅延遲。

一是報稅表格不完整或錯誤百出。忘了簽名、忘了填寫、社會安全號碼不匹配、算錯金額，都會導致退稅延誤。稅務專家亞當斯(John Adams)指出，報稅單見拒最常見原因就是個人資訊不正確、不匹配，尤其是社會安全號碼與國稅局或社會安全局(SSA)記錄不吻合，有可能是姓名打字錯誤、諸如結婚或離婚而改變姓名；也有可能納稅人申報時用了小名，而非法定姓名。

如果有小孩，請記住他們的社會安全號碼，孩子們的抵扣額很重要，但要有社會安全號碼才能抵扣，填錯了報稅單就會被拒絕。

二是撫養親屬。男女雙方只有一人有資格列舉小孩在其報稅單上；如果是單親，要與另一方討論好，由誰申報小孩抵扣額。假如離婚還共同一個報稅帳號，今年要提供離婚證明。

三是以往欠稅未繳。納稅人以前欠稅，國稅局會把接下來該退的稅扣住，直到償還結清。稅務專家葛林—路易斯(Lisa Greene-Lewis)表示，有人申報時前一年欠稅，國稅局會把今年度應退稅額拿來抵。

四是收取退稅的帳號不對。如果納稅人要求國稅局直接退稅，但提供的帳號或匯款路徑號碼(routing number)出錯，那麼退稅就會延誤。亨德利克斯指出，例如銀行帳戶結清取消了，這意味著國稅局無法直接把退稅存入，只好寄出紙質支票。