別太早指望它…國稅局：今年退稅時間恐延後

國稅局（IRS）提醒納稅人，今年在聯邦退稅後，有些退稅可能需較長時間來處理。歐新社

國稅局（IRS ）提醒納稅人，今年在聯邦退稅 後，有些退稅可能需較長時間來處理。

每日郵報報導，隨著報稅 季節的開始，國稅局已發出提醒，有些退稅款會比其他退稅款需更長時間才能入帳。

據IRS表示，對透過線上申報、並以存款帳戶轉帳提交聯邦稅表的人來說，退稅款通常會在21天內寄出。但IRS提醒，不要依賴任何特定的退款日期來支付帳單或進行大額購物；因為勞動所得稅抵免（EITC）和額外子女稅收抵免（ACTC）等需要更長的時間來處理。

根據聯邦「保護美國人免於高稅法」（PATH），國稅局不能在二月中前為這類納稅人發放退稅，因為需要額外的身份驗證。

今年，IRS預計申請這些稅收抵免的退稅款最早可在3月3日前存入報稅人的銀行帳戶或借記卡中。聯邦假期和周末也會拖延退稅過程。

報稅季於1月27日開始， 雖然大部分程序與去年相同，但國人應注意一些關鍵的變化；任何在網路上銷售物品或在去年購買電動車者，都應注意稅收抵免潛在的陷阱。

對大多數報稅者而言，2024年的報稅截止日期為4月15日，但居住在洛杉磯且受到最近野火影響的納稅人，將與其他受災稅收寬減的納稅人一起獲延期至10月15日。

IRS預計在聯邦截止日期前將收到超過1億4千萬份個人退稅申報表；根據IRS資料，去年的平均退稅額為3138元。

如果無法在4月15日前申報，可以在該日期前申請自動延期六個月；但重要的是，這僅是申報延期，而不是支付欠IRS任何款項的延期，這筆錢仍須在4月15日前支付。