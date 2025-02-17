我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC一成人力遭裁減 1300員工將被解雇

國稅局將讓政府效率部人員進入納稅人資料庫

別太早指望它…國稅局：今年退稅時間恐延後

編譯周靜芝 / 即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國稅局（IRS）提醒納稅人，今年在聯邦退稅後，有些退稅可能需較長時間來處理。歐新社
國稅局（IRS）提醒納稅人，今年在聯邦退稅後，有些退稅可能需較長時間來處理。歐新社

國稅局（IRS）提醒納稅人，今年在聯邦退稅後，有些退稅可能需較長時間來處理。

每日郵報報導，隨著報稅季節的開始，國稅局已發出提醒，有些退稅款會比其他退稅款需更長時間才能入帳。

據IRS表示，對透過線上申報、並以存款帳戶轉帳提交聯邦稅表的人來說，退稅款通常會在21天內寄出。但IRS提醒，不要依賴任何特定的退款日期來支付帳單或進行大額購物；因為勞動所得稅抵免（EITC）和額外子女稅收抵免（ACTC）等需要更長的時間來處理。

根據聯邦「保護美國人免於高稅法」（PATH），國稅局不能在二月中前為這類納稅人發放退稅，因為需要額外的身份驗證。

今年，IRS預計申請這些稅收抵免的退稅款最早可在3月3日前存入報稅人的銀行帳戶或借記卡中。聯邦假期和周末也會拖延退稅過程。

報稅季於1月27日開始， 雖然大部分程序與去年相同，但國人應注意一些關鍵的變化；任何在網路上銷售物品或在去年購買電動車者，都應注意稅收抵免潛在的陷阱。

對大多數報稅者而言，2024年的報稅截止日期為4月15日，但居住在洛杉磯且受到最近野火影響的納稅人，將與其他受災稅收寬減的納稅人一起獲延期至10月15日。

IRS預計在聯邦截止日期前將收到超過1億4千萬份個人退稅申報表；根據IRS資料，去年的平均退稅額為3138元。

如果無法在4月15日前申報，可以在該日期前申請自動延期六個月；但重要的是，這僅是申報延期，而不是支付欠IRS任何款項的延期，這筆錢仍須在4月15日前支付。

退稅 IRS 報稅

上一則

FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉

下一則

麥當勞這款冰炫風回歸 粉絲：等不及了

延伸閱讀

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出
洛杉磯知名律師 逃稅23年判刑18個月

洛杉磯知名律師 逃稅23年判刑18個月
國土安全部請求IRS調查員 加入擴大查緝無證移民執法

國土安全部請求IRS調查員 加入擴大查緝無證移民執法
NYC免費報稅計畫 助完整退稅抵稅

NYC免費報稅計畫 助完整退稅抵稅

熱門新聞

蘋果公司分享三種設定供用戶調整，可以讓電池時間延長一倍。(路透)

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

2025-02-11 09:15
Image by Steve Buissinne from Pixabay

川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響

2025-02-10 10:24
一名網友點外送結果收到店員紙條建議他給外送員一星差評，因為外送員在餐點準備好後還坐在店內吃午餐。Uber Eats示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

外送員一舉動 連店員都氣到塞紙條要顧客「給他一星差評」

2025-02-12 19:13
Image by Steve Buissinne from Pixabay

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

2025-02-14 09:17
佛羅里達州聖奧古斯丁（St. Augustine）於1565年由西班牙探險家所創建，幾個世紀後仍然是度假者的最愛。Image by Arvid Olson from Pixabay

這座美國最古老城市 獲選最友善旅遊地點

2025-02-13 12:47
兩隻母雞通常每周可生產一打雞蛋。美聯社

租雞解決蛋荒？半年500元 每周可產1打蛋

2025-02-13 11:48

超人氣

更多 >
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌
川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位

川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位
唐嫣新劇搭24歲鮮肉？ 「17歲年齡差」…網友不看好

唐嫣新劇搭24歲鮮肉？ 「17歲年齡差」…網友不看好