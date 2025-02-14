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屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

編譯周芳苑／即時報導
Image by Steve Buissinne from Pixabay
Image by Steve Buissinne from Pixabay

報稅季節已登場。專家提醒，擁有房子的屋主有7項支出可減免稅款，不要錯過。

根據美國國稅局規定，屋主有資格享受一系列稅收減免，報稅時可扣除一些應稅收入。

Realtor.com 彙整後列出以下七項屋主減免稅項目。

第一：房貸利息

房貸利息扣除額是屋主最受歡迎的稅收優惠之一。國稅局允許扣除房貸前75萬元所付利息，已婚且單獨報稅的人，扣除額降低至37萬5000元。2017年12月16日前借出的貸款可獲100萬元更高的利息扣稅上限。

第二：房產稅(Property taxes)

屋主可從聯邦稅中扣除地方房產稅，但扣除上限為1萬元，包括州稅和地方稅(state and local taxes，SALT)。在高稅率州，許多屋主完全申請房產稅減免之前就已經達到SALT上限。

第三：家庭辦公室(In-home offices)

在家工作者也可能有資格獲大額減免。

家庭辦公室專門且定期用來工作，國稅局允許扣除部分住房費用，包括水電費和維修費；在家工作者(At-home employees)甚至可扣除家庭辦公室面積的費用。簡化的扣除上限為300平方呎。

自雇人士、零工和獨立包商將受益最多。

遠距工作者(work from home )也可依住房一定比例認列扣除，但國稅局對此要求很嚴格，務必保存紀錄備查。

第四：節能減免額

如果屋主改用或安裝節能設備，有資格獲得州和聯邦稅收減免。

太陽能板、節能暖通空調系統和地熱供暖通常都享有州和聯邦稅收抵免。

抵免(credits)可直接減少應納稅額，特別有價值，與降低應稅收入的扣除額(deductions)不同。

第五：屋主協會費用(homeowners association fee, HOA fee)

根據DoorLoop調查，全美約35%的人報告平均支付3500元HOA費。屋主如果將私人住宅用於出租或商業目的便可扣除費用。聯邦政府將租賃或辦公空間的HOA費用歸類為商業投資(business investment)。

第六：家庭開支

如果將房屋的一部份專門用於商業用途，與房屋相關的費用如房貸利息、水電費和維修費都可以扣除。這一項福利適用於自雇人士，而不是一般上班族W-2受雇人員。

第七：醫學必要的改變

如果被視為有醫療必要性，家庭無障礙改造可能有資格獲醫療費用扣除額。國稅局要求證明家中有人必須花錢買該設備才能居住，該筆款項就有機會列入扣除額。

國稅局 報稅 貸款

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