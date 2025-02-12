房屋保固險值不值得 評估這7項要素

示意圖。Image by Mikhail Nilov from Pexels

市場上推出的房屋保固險，可保障房屋電氣或系統獲得完善的維修。不過，每個月的保險 費支出、維修時間是否緊急以及房屋是否正在出售都是考慮購買房屋保固險的因素之一。

據雅虎新聞報導，無論是首購或已擁有多年房屋的屋主，都會想知道是否需要購買房屋保固。房屋保固屬於家電與系統的服務合約，可以協助支付維修或更換費用。要決定是否購買房屋保固，需要考慮房屋的具體及本身財務狀況。以下是考慮購買房屋保固險的要素。

首先是家電漸漸老舊。如果房屋內的家電與系統較舊，有可能需要維修或更換，房屋保固便可幫助屋主省下一筆費用。房屋檢驗員能估算出家電的使用壽命，民眾也可透過線上查詢了解多數系統與產品的使用年限。不過，多數房屋保固不承保已有問題或維護不佳的系統，因此務必先閱讀合約，瞭解所提供的保障內容。

第二是有人支付保險費用。房屋賣家通常會在房屋刊登期間購買房屋保固以保護自己權益。交易完成後，保固險則會轉移給買家。有時候，房地產 經紀人也會支付房屋保固費用，以便吸引買家。

第三則是緊急預備金不足。如果沒有太多存款用於修理或更換家電，房屋保固則可用來協助維持房屋正常運作。不過，仍須確保自己能否輕鬆負擔每月保費 。

第四是願意配合保險公司安排。房屋保固公司會選擇負責維修系統與家電的技術人員，但有時候到達時間可能比屋主聘請的技術人員來得更久。如果不會對此感到困擾，便適合購買房屋保固險，但若介意則應考慮其他選項。

第五為正在出售房屋時。房屋保固可以協助支付意外的維修費用並吸引某些買家。這在買方市場中特別有用，因為買家通常比賣家擁有更大的談判優勢。

第六則是擁有多處房產時。對房東來說，維修費用可能會快速增加，此時便值得考慮房屋保固，如此就不必自己找人或親自處理這些問題。

最後則是何時應該略過房屋保固？購買新屋時，通常已有建商及家電與系統製造商提供的保固，因此通常沒有必要額外購買房屋保固。另一方面，即使擁有一棟相當老舊的房屋，房屋保固也可能未必帶來效益，因為家電零件及房屋系統可能已過時或不再供應，保固通常也不承保先前已有的問題，這在老房子中更為常見。