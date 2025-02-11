租屋者市場來了 3步驟爭取有利條件

租金飆漲是所有租屋者的痛，但現在市場可能稍微轉向。路透

租金 飆漲是所有租屋者的痛，但現在市場可能稍微轉向。根據房地產網站Realtor的最新報告，截至去年12月，美國的租金中位數為1695元，較11月下跌0.5%（8元）。

全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，最新的租金價 格較一年前下跌1.1%（18元），較2022年7月的最高點回落3.7%。

地產公司雷德芬（Redfin）經濟學家費爾薇瑟（Daryl Fairweather）表示，租金可負擔能力正在改善，部分原因是疫情期間的新公寓大樓興建熱潮。她說，目前仍有2021、2022年動工的建案陸續推出。

專家指出，由於有更多新屋推出，有些房屋管理公司正考慮降價，以吸引租客。費爾薇瑟說，這代表租屋者在承租條件上有更多的談判空間，租屋者市場在未來一年仍將持續。

可以確定的是，新建公寓數量在某些地區更為集中，使得租金價格降得更快。例如根據雷德芬的資料，截至去年12月，德州奧斯汀是過去幾年來住宅建案最多的地區，租金中位數為1394元，低於8月的1482元，與一年前相比更下跌了17.6%。專家表示，隨著供應增加與需求平衡，奧斯汀的租金可能會持續走低。

有計畫今年租屋者，以下是需考慮的三個關鍵步驟：

1. 瞭解該地區其他房屋的租金行情

所居住的區域可能會變得更負擔得起，費爾薇瑟表示，若要找出答案，可比較鄰近地區與相近的其他房型租金，這是與房東 或房產管理公司談判時的最佳「利器」；如果他們想提高租金，可以提出數據，讓他們知道不應提高，「在某些地方，甚至應該調降」。

Realtor經濟學家柏納爾（Joel Berner）表示，如果已在同一處住了幾年，且一直準時繳房租，可嘗試利用這些數據來談判降低租金。他說，可向房東表明，類似房屋的租金正在下跌，若能省點錢，你並不想搬家。租客的流動對房東來說代價不菲，特別是當房屋可能空置數月。

2. 談判省下任何額外費用

費爾薇瑟說，想想除了租金外，還要支付哪些費用，這些可能是停車位或使用設施費用。

根據租賃網站Apartment List的資料，停車場、公用空間、附設健身房或自行車存放等設施費用，從最基本的每月30元到一次收費200元至500元不等。如果看到其他房地產廣告，提出免停車費或減免設施費等優惠，可看看房東是否願意配合。

3. 考慮與人合租

柏納爾表示，如果居住的地區租金仍居高不下，可以考慮與人合租一個較大的單位。

找個室友是降低房租的有效方法。柏納爾說，現在這個方法更有效，因為在某些地區，較大的房屋的租金成長速度比不上較小的房屋。他建議，可找到相對划算的三臥室公寓，然後與他人合租。