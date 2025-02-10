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川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響

編譯尤寶琪／即時報導
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Image by Steve Buissinne from Pixabay
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總統川普在2024年的競選期間，建議取消所有美國人的個人所得稅，並透過提高進口關稅來彌補收入的損失。但是，川普的提議，讓人質疑政府該如何資助基本服務和項目以及雇主是否該調整工資來抵銷節省的稅金等問題。

以下是如果川普取消所得稅的計畫，可能會對你2025年薪水產生的5種影響。

1. 淨工資增加

員工可能會看到他們的正常薪資增加。「可支配所得的增加，將起到刺激經濟的作用，但代價是可能造成實際的通膨，」Optic Tax執行長史傳傑(Crystal Stranger)，「因此，雖然人們會在短時間內受益，但很快他們的工資就會貶值。所以，整體來說，他們並不會獲得長期利益。」

2. 福利待遇增加

有些公司可能會選擇調整薪酬方案，或重新協商現有的薪酬方案。「我相信雇主會利用這一點來提高福利待遇，來獎勵有價值的員工，提高留任率，並提供更具吸引力的招募激勵措施，」Miller Investment Management的財務規劃師和投資顧問米勒(Rick Miller)指出。

3. 逐底競爭

史傳傑指出，取消聯邦所得稅也將消除企業，在低收入社區或美國境內招募員工的動機。「所以，我們可能會看到企業加快，轉向在海外雇用更廉價員工的情況。」他說。

4.更多的談判機會

有些雇主能將取消所得稅所節省的稅款，轉移到其他形式的薪資上，例如獎金或福利，而不是提高薪資。「雇主在薪酬整體領域中，能擁有最大的靈活性和創造力，」米勒指出，「求職者可以從這些創造性的薪酬計劃中受益，並讓雙方在協商出一份有吸引力工作機會上有更多自由。」

5.連鎖效應

川普總統並不是唯一推動減稅的政治家。據美聯社近期報導，越來越多州在2025年開始考慮減稅，包括所得稅、銷售稅和財產稅等各方面。全國州預算官員協會(National Association of State Budget Officers)州財政研究主任希格瑞茲(Brian Sigritz)告訴美聯社，各州都在縮緊預算，但議員和州長都仍在找尋減稅措施。

當州政府資金充裕時，減稅措施會發揮良好作用，例如在新冠疫情後期，許多州都獲得了聯邦政府援助。不過，取消聯邦所得稅加上削減州稅，可能意味著減少，用於公立學校和醫療服務等基本政府服務的資金。但有一些州則可以透過對日常用品徵收更高的「消費稅」來彌補差額。

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