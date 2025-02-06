賓州女裝子宮避孕器 收天價帳單崩潰「我明明有醫保」

賓州女子裝子宮內避孕器，沒想到她的醫保公司不支付，向她索費1萬4658元，最後以5236元擺平。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich）

賓州25歲女子卡莉‧安德森(Callie Anderson)植入子宮內避孕器(IUD)，沒想到竟收到1萬4658元的帳單，原來是保險公司不給付這種避孕法；幸好奔走洽詢，醫保 公司才同意她以5236元一次付款擺平。

每日郵報(Daily Mail)報導，卡莉去年起不想再吃避孕藥，想改裝子宮內避孕器。她寄保在父親醫保公司「海馬克藍十字藍盾協會」(Highmark Blue Cross Blue Shield)。

卡莉去找醫生，獲告知子宮內避孕器「幾乎全面受醫療保險 支付」，沒多考慮便接受了。去年3月植入子宮內避孕器，快又輕鬆，但接下來她收到郵寄而來的帳單，金額高達1萬4658元，她不可置信。

帳單內費用包括驗孕117元、子宮內避孕器9862元、臨床服務費4057元及醫生施術費622元。

卡莉接洽醫保公司後，才曉得她的醫生雖在醫保網內，但該醫保公司並不支付子宮內避孕器。

卡莉說自己以為，醫生該接洽醫保公司，假如出問題，醫保公司應該通知她。

雖說「可負擔健保 法」(Affordable Care Act)規定，所有醫保公司都得納入聯邦食品藥物管理局(FDA)批准的避孕方法，但卡莉的保險公司在該法生效前便開始營運，故不適用該法條。

卡莉表示自己耗費心力奔走於醫保公司及醫生的診所，診所是由非營利醫保公司「蓋辛格」(Geisinger)營運的。卡莉要求財務補助時，一開始還遭拒絕，對方跟她講若90天內不支付，就要由法院執行，她簡直要嚇壞。

萬幸的是，她最後和醫保公司達成協議，若一次性付款，「只收」她5236元就結案了。