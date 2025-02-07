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避免衝動消費 心理學家：識破「魅力定價」陷阱

編譯周靜芝 / 即時報導
麥當勞、漢堡王等連鎖餐廳在過去數年多次漲價，通膨導致食材成本上升是主要因素，且今年可能會再度增長。美聯社
麥當勞、漢堡王等連鎖餐廳在過去數年多次漲價，通膨導致食材成本上升是主要因素，且今年可能會再度增長。美聯社

隨著速食業者不斷提高餐點價格，顧客也越來越惱火。麥當勞漢堡王等連鎖餐廳在過去數年多次漲價，通膨導致食材成本上升是主要因素，且今年可能會再度增長。

每日郵報報導，這些全是因速食業使用不光明的手段，誘使顧客花比他們最初計畫更多的錢，其中一種方式稱為「魅力定價」；例如收取9.99元而不是10元，讓顧客把注意力集中在較小的數字9元，而非較大的10元。

紐約心理治療師艾爾柏特（Jonathan Alpert）指出，大腦處理數字的速度很快，且經常是感性的，尤其是在做購買決定時。他說，顧客腦海會鎖定在9，即使他們知道它更接近10元。

一位專家告訴紐約郵報，這種策略是基於奇數更可信賴的想法，這也是許多商品不以整數計價的原因。

幸運的是，可使用一些技巧來減少在速食店花更多錢。艾爾柏特說，一個有用的技巧就是四捨五入，當看到9.99元時，就將它想成10元；這樣可避開「魅力定價」陷阱，做出更理性的決定。

艾爾柏特表示，其他做法包括暫停一下，問自己這項消費是否真的物有所值，或只是被它的展示方式所吸引；在消費時多用點心，有助識破心理「騙局」，做出符合目標的選擇。

不過，魅力定價並非顧客唯一需要注意的，套餐優惠與會員忠誠計畫等行銷策略，也會讓顧客花上更多的錢。

麥當勞的超值餐（McValue），有兩種受歡迎的組合，分別是5元套餐與1元加購優惠。在1月7日推出後不久，社群媒體Reddit用戶就聲稱，超值餐只是一場騙局，在「舊酒裝新瓶」的包裝下，每項單價甚至比原來略高。

一位網友回應說，得比過去多付1.5元才能吃到6個麥克雞塊和小薯條。另一人留言說，廣告上說的這些很棒優惠，但顧客花的錢明顯增加，「真是瘋了」。

餐廳應用程式的各種會員忠誠計畫，以宣傳會員專享減價餐點吸引顧客。福來雞（Chick-fil-A）和Popeye's等獎勵計畫稱，只要消費一定金額，就可獲得免費零食；然而看似省錢的方案，實際上可能誘使顧客花更多錢獲得所謂的免費商品。

麥當勞 漢堡王 社群媒體

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