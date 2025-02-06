我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蛋價飛漲十萬顆蛋不翼而飛 賓州警：執法20多年首見

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

車貸未償餘額創新高 賣舊換新變負資產

編譯周芳苑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
二手車價值走低，許多人車子市值遠低於車貸餘額，將舊車拿去換新車，所擁有的汽車資產變成「負資產」，而且積欠的車貸餘額創新高。（美聯社）
二手車價值走低，許多人車子市值遠低於車貸餘額，將舊車拿去換新車，所擁有的汽車資產變成「負資產」，而且積欠的車貸餘額創新高。（美聯社）

二手車價值走低，許多人車子市值遠低於車貸餘額，將舊車拿去換新車，所擁有的汽車資產變成「負資產」，而且積欠的車貸餘額創新高。

汽車購物網站埃德蒙茲(Edmunds)研究顯示，去年第四季，以舊換新方式購買轎車或卡車約四分之一是「水下」(underwater)或「倒置」(upside down)狀態。截至去年年底，舊換新買車變成負資產的比率達24.9%，高於2023年第四季的20.4%。

更震驚的是，「倒置車貸」(upside-down car loans)欠款金額創歷史新高，持有倒置車貸的人所欠金額比以往任何時候多。據統計，全美倒置車貸欠款金額平均6838元，創歷史新高；約四分之一負資產消費者用舊車換新車時欠款超過1萬元。

新冠疫情爆發後，供應鏈中斷，新車生產受限、新車價格飆漲，連帶的，二手車價格高到令人震驚，當時人們可透過賣舊車獲得巨額收入，但今非昔比，情況已經不同。

目前的車市改變了。

首先，很多人2022年支付高於標價的價格買卡車和轎車，為了付高價買車，不得不借更多錢。再者，二手車不再如疫情期間那樣身價高漲，相反的，呈下跌趨勢；新車待售期拉長，業者使出渾身解數促銷，連帶壓低舊車價格。

美國勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)最新數據顯示，截至去年12月的一年，二手轎車卡車價格下跌 3.3%，新車價格下跌0.4%，同期間消費者物價指數上漲2.9%。

目前車市的第三種情況是，許多人2021年或2022年買新車時並未投入太多資金，舉借車貸，貸款期長，導致目前負債、沒有太多喘息空間。

埃德蒙茲汽車業記者德魯里(Ivan Drury)說，很多人在疫情期間買車後悔了；買車兩三年後換新車，很可能會陷入巨額負資產。

消費者可在 Edmunds 等許多網站查看最新的車貸明細表以了解貸款餘額、還可檢視汽車當前市值，市值與汽車品牌和型號、汽車受歡迎程度、行駛里程有關。

電動車車主面臨負資產的風險比傳統車更大。

2024年第四季，舊換新買電動車變成負資產的車主平均欠款1萬186元。

德魯里說，電動車通常非常新、折舊速度較快，往往殘餘價值有限。

總而言之，疫情爆發後，過去以接近原價的價格舊換新買車的美好日子一去不復返。

疫情 電動車 二手車

上一則

早上9點前吃早餐 科學家稱有助降低憂鬱症風險

延伸閱讀

川普關稅若上路 這幾類消費商品影響最大

川普關稅若上路 這幾類消費商品影響最大
冬天暖好車再上路 注意新、舊車時間不一樣

冬天暖好車再上路 注意新、舊車時間不一樣
南加高速卡車撞毀引熱議 只因運送它

南加高速卡車撞毀引熱議 只因運送它
過橋費逃票頻傳 640萬件送至DMV

過橋費逃票頻傳 640萬件送至DMV

熱門新聞

鯛魚(Porgy)。Image by Engin Akyurt from Pixabay

這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃

2025-01-30 09:09
冷凍的肉類。Image by Anna from Pixabay

冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號

2025-01-28 10:23
三明治連鎖店賽百味(Subway)。路透

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

2025-02-03 09:46
網友分享2024年在好市多(Costco)買到的最佳清潔布品牌。好市多示意圖。(美聯社)

網讚好市多這品牌清潔布最好用 內行人透露1招秒變新

2025-01-29 19:55
用對方法保存花椰菜，可以存放約兩周。（取材自unsplash.com＠Tyrrell Fitness And Nutrition）

花椰菜這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題

2025-01-26 19:21
豌豆。Image by Rajesh Balouria from Pixabay

綠手指出動 這5種蔬菜二月可開始播種了

2025-01-31 10:27

超人氣

更多 >
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
劉詩詩、竇驍主演古裝懸疑「掌心」 五大亮點一次看

劉詩詩、竇驍主演古裝懸疑「掌心」 五大亮點一次看
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看

大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看
一洲焦點／川普2周遠超拜登4年、美中必然脫鉤

一洲焦點／川普2周遠超拜登4年、美中必然脫鉤