車貸未償餘額創新高 賣舊換新變負資產

二手車價值走低，許多人車子市值遠低於車貸餘額，將舊車拿去換新車，所擁有的汽車資產變成「負資產」，而且積欠的車貸餘額創新高。（美聯社）

二手車 價值走低，許多人車子市值遠低於車貸餘額，將舊車拿去換新車，所擁有的汽車資產變成「負資產」，而且積欠的車貸餘額創新高。

汽車購物網站埃德蒙茲(Edmunds)研究顯示，去年第四季，以舊換新方式購買轎車或卡車約四分之一是「水下」(underwater)或「倒置」(upside down)狀態。截至去年年底，舊換新買車變成負資產的比率達24.9%，高於2023年第四季的20.4%。

更震驚的是，「倒置車貸」(upside-down car loans)欠款金額創歷史新高，持有倒置車貸的人所欠金額比以往任何時候多。據統計，全美倒置車貸欠款金額平均6838元，創歷史新高；約四分之一負資產消費者用舊車換新車時欠款超過1萬元。

新冠疫情 爆發後，供應鏈中斷，新車生產受限、新車價格飆漲，連帶的，二手車價格高到令人震驚，當時人們可透過賣舊車獲得巨額收入，但今非昔比，情況已經不同。

目前的車市改變了。

首先，很多人2022年支付高於標價的價格買卡車和轎車，為了付高價買車，不得不借更多錢。再者，二手車不再如疫情期間那樣身價高漲，相反的，呈下跌趨勢；新車待售期拉長，業者使出渾身解數促銷，連帶壓低舊車價格。

美國勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)最新數據顯示，截至去年12月的一年，二手轎車卡車價格下跌 3.3%，新車價格下跌0.4%，同期間消費者物價指數上漲2.9%。

目前車市的第三種情況是，許多人2021年或2022年買新車時並未投入太多資金，舉借車貸，貸款期長，導致目前負債、沒有太多喘息空間。

埃德蒙茲汽車業記者德魯里(Ivan Drury)說，很多人在疫情期間買車後悔了；買車兩三年後換新車，很可能會陷入巨額負資產。

消費者可在 Edmunds 等許多網站查看最新的車貸明細表以了解貸款餘額、還可檢視汽車當前市值，市值與汽車品牌和型號、汽車受歡迎程度、行駛里程有關。

電動車 車主面臨負資產的風險比傳統車更大。

2024年第四季，舊換新買電動車變成負資產的車主平均欠款1萬186元。

德魯里說，電動車通常非常新、折舊速度較快，往往殘餘價值有限。

總而言之，疫情爆發後，過去以接近原價的價格舊換新買車的美好日子一去不復返。