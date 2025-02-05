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退稅超過1000元？專家建議更新W-4表格

編譯周靜芝 / 即時報導
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員工應檢視他們的W-4（員工預扣稅證明），如果想要實領更多薪資，就該更新。美聯社
員工應檢視他們的W-4（員工預扣稅證明），如果想要實領更多薪資，就該更新。美聯社

稅務專家提醒，如果收到超過1000元的退稅，就該留意了。會計師潔思敏·強森（Jasmine Johnson）表示，這顯示薪資的預扣稅額過高。

網路媒體CNET報導，雖然每年收到大筆退稅可能讓人覺得是筆意外之財，但這筆錢原本可有更好的運用。強森指出，尤其是通膨持續，許多人過著「月光族」的生活，預扣多少稅款至關重要。

報稅季已開始，國人必須在4月15日前向國稅局（IRS）提交納稅申報單。強森表示，好消息是納稅人可以透過更新雇主W-4表格上的預扣稅額，隨時調整繳稅金額。

她說，如果上次更新W-4表格的時間已超過五年，就有可能多付了稅款；尤其若有生孩子、結婚或離婚，影響整體納稅狀況，就更是如此了。

根據IRS的資料，國人收到的退稅金額逐年上升；去年，平均退稅額為3138元。

雇主在發薪水時會從員工的收入中預扣部分稅金，如社安金與醫療保險，金額取決於員工的收入。強森建議，員工應檢視他們的W-4（員工預扣稅證明），如果想要實領更多薪資，就該更新。

舉例來說，如果目前在W-4上申報的免稅額為0，那麼申報1就可減少預扣稅的金額，每個月就可領到更多的薪水。這些多出來的錢可以用來消費、投資或存入退休儲蓄，使其增值。

不過，強森指出，改變預扣稅額不一定對每個人都有意義，有些人可能會擔心扣得太少而需補稅。她建議，可使用國稅局的預扣稅估算器，計算應繳多少稅。

會計師芮貝卡·陳（Rebecca Chen）也指出，國人需改變對退稅的心態，提醒自己這是「我們的錢」。她表示，預扣太多稅款，等於全年向政府提供「無息貸款」；在高利率與高負債下，這點尤其重要。

雖然聯準會的基準貸款利率已從2024年的22年高點回落，但仍維持在4.25%至 4.5%之間。芮貝卡表示，對於信用卡餘額不斷增加、高負債的人來說，在支付高利息的同時還多預扣稅款，「不太合理」。

她說，降低預扣稅金額，用這些錢來償還高利息的卡債，有助改善財務狀況或投資高收益儲蓄帳戶；如果將平均3000元的退稅款存入利息為5%的高收益帳戶，一年就能賺150元。

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