報稅留意3關鍵事 省錢又不延誤退稅

1040個人所得稅申報表，今年報稅季節1月27日開始。(美聯社)

國稅局 (IRS)預估4月15日截止日前，收到超過1億4000萬份個人所得稅申報書，而且統計資料顯示，今年度有近40％報稅 人需要靠退稅 來維持收支平衡，因此金融專家提醒民眾報稅前先掌握三大關鍵事項，有助於退稅盡早入袋。

善用免費申報服務

針對2024年度所得稅申報，聯邦財政部提供免費服務Direct File，預估全國有超過3000萬納稅人符合條件可享受該服務，前國稅局長韋爾費(Danny Werfel)在元月初舉行的記者會上表示，Direct File服務範圍擴展至全國25州而且服務項目「涵蓋比去年更多的稅務作業」。

另外「國稅局免費申報」(IRS Free File)則針對納稅義務人2024年度調整後總收入(adjusted gross income，AGI)金額低於8萬4000元者，提供免費指導報稅軟體協助民眾報稅。

免費報稅聯盟(Free File Alliance)執行董事雨果(Tim Hugo)表示，估計全美有70%納稅人獲得這項服務，但只有小部分符合條件的納稅人會使用。

另外納稅人還可透過「志願者所得稅援助」(VITA，國稅局旗下免費服務)獲得更多協助，一般而言只要AGI低於6萬7000元以下者就符合使用資格。

自然災害受災戶稅收減免

對於絕大多數納稅人來說報稅截止日期為4月15日，不過聯邦政府對於不幸遭遇自然災害的受害人提供稅收減免優惠，包括元月份加州洛杉磯野火受災戶均可依照國稅局制定的稅收減免日程表，延期申報所得稅以及延後繳納稅款。

國會在去年12月已經針對聯邦宣布的自然災害受害戶提供稅收減免優惠期限，從原本2020年延長至2025年初。

錯誤的申報表可能延誤退稅

明尼阿波利斯(Minneapolis)個人財務管理公司Wealth Enhancement資深稅務顧問、也是執業會計師朗恩(Brian Long)表示，盡速提交所得稅申報表當然是國民應盡義務，不過使用正確表格申報更加重要，否則國稅局系統可能視為申報瑕疵或申報不實，進而延誤退稅作業。

專家建議，納稅人不妨先使用「前一年申報表」填寫申報內容，確保資料正確無誤，加上許多申報表格已經在元月送達各州，但仍有部分表格可能延至2月中旬甚至3月等更晚時間才會送達。