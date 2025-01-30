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洛杉磯野火效應？保險專家：其他州房屋保費也會跟漲

編譯周靜芝 / 即時報導
超過半個月南加州野火此伏彼起，災損初步估計逾280億美元。（美聯社圖片）
超過半個月南加州野火此伏彼起，災損初步估計逾280億美元。（美聯社圖片）

保險專家警告說，洛杉磯野火最終會提高屋主的保險費，即使是住在距離天災千里之外的其他州居民也不例外。

有線電視新聞網（CNN）報導，由於南部各州經歷去年的颶風正在重建，許多州的監管機關允許保險公司提高費率，以支付其他地方發生事件的成本；同時讓保險公司可支付再保險的費用，保險公司購買再保險是為了免於客戶在重大災難事件後提出高昂的索賠。

哈佛商學院教授西恩（Ishita Sen）表示，在持續出現嚴重災難下，保險公司會在全國範圍內採取大幅的「交叉補貼」；過去的經驗顯示，野火之後，其他州最終也會為此付出代價。

西恩與團隊在2022年進行一項研究，探討自然災害對全國房屋保險費率的影響。在研究了美國3.4萬個郵遞區號從2011至2020年保險費率後，他們得出的結論是：保險監管較嚴格的州的保險業者在經歷重大損失後，調整費率的頻率較低，幅度也較小；而在監管較寬鬆的州，會提高費率來彌補損失。

多年來，全美各地房屋保險費不斷上漲；史坦普全球（S&P Global）的一份報告發現，從2017至2023年，保費激漲了34%。

但保險資訊協會（III）有不同的看法，發言人沃特斯（Loretta Worters）指出，保險費率的提高是基於全國更大的風險與成本，而非某個地區發生了災難；在各州監管下，業者不能隨意提高費率。

她表示，像內布拉斯加州經常發生龍捲風、強風、冰雹與野火，保險費率與該州的風險相符；此外，在野火肆虐的加州，業者也可提高費率，甚至取消他們認為有風險的保單。

在野火之前，加州保險局批准了Allstate的要求，將費率平均提高34%。去年3月，State Farm獲准停止為加州7.2萬個家庭提供保險，在面對輿論壓力後，該公司於上周局部調整了此一作法。

加州許多退休人士，無力負擔房屋保險，住在中部的布萊恩特（Laurie Bryant）表示，他只有固定收入，買不起房屋保險；弗雷斯諾（Fresno）的卡特（Cala Carter）也說，屋主保險費比幾年前高出了四倍。儘管如此，沃特斯仍建議人們購買他們負擔得起的基本保險。

房地產分析網站CoreLogic的薛尼耶（Jon Schneyer）表示，目前並沒有管制房屋保險的聯邦架構，每個州的做法不盡相同。這就是西恩與團隊在研究中所發現的：不同的州允許保險公司依據其認為的成本來提高費率。

消費者監督組織董事巴勃（Carmen Balber）指出，在各州各自為政下，導致屋主的成本增加。在監管審查較鬆的州，保險公司可隨意收費；如果全國法規都更嚴格，便能遏阻費率飆漲。

保險 內布拉斯加州 保費

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