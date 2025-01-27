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做到這5點 證明你的財務比許多人都健康

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。圖：pixabay
示意圖。圖：pixabay

如果你對自己財務狀況感到不安，你並不孤單。2024年蓋洛普民調發現，36% 美國人認為自己的財務狀況「尚可」，17%表示「拮据」。

理財網站Moneywise指出，雖然有些人傾向於從負面角度看待自己的財務狀況，但實際情況可能比想像的要好；若能做到以下5點，證明儘管偶爾有經濟壓力，你的財務狀況仍然健康。

1. 擁有充足應急基金

聯邦儲備銀行發現，2023年有37%美國人沒有餘錢支付400元的意外支出。如果有應急基金，就有能力應付突發的帳單或失業期間生活開銷。

理財專家通常建議應有能支付三至六個月開銷的應急基金，如果是家中唯一的收入者，最好準備六個月，配偶或伴侶有賺錢的，可以準備三個月，因兩人同時失去工作的可能性較低。

2. 可應付每月多出的帳單

生活費用增加很常見，如果有足夠預算來應付房租的調漲，或是優惠期滿後、有線電視帳單的增加，便代表財務狀況良好。一個好的預算準則是50-30-20，可將50%金錢用於滿足需求，30%滿足慾望，20%儲蓄

能夠應付多出的帳單，代表不是「月光族」，而是負擔能力在生活花費之上。儘管沒人喜歡帳單增加，但只要不致要搬家、取消服務或動用儲蓄，都算做得很好。

3. 房屋支出不超過薪資30%

房屋是許多人生活中最大支出，重要的是不要超出負擔範圍。如果房貸、房地產稅、HOA費用與屋主保險費達到或低於每月薪資30%，代表並未過度超支；這也表示你不太會拖欠相關款項，或因此而排擠了其他的支出。

4. 未拖欠過多卡債

商業資訊服務公司益百利（Experian）表示，截至2024年第二季，美國信用卡平均欠款金額為6699元。如果信用卡未繳餘額低於此，或每個月都付清，便表示財務狀況良好。

5. 擁有與年齡相稱的退休儲蓄

富達投資（Fidelity）指出，退休儲蓄在30歲時應至少是年薪的1倍，40歲時是3倍，50歲時是6倍，60歲時是8倍，67歲時是10倍；這是假設在你的投資組合中有50%以上是股票，且是在67歲退休。

富達提到的是「理想目標」，如果你的IRA或401(k)已接近達成這些目標，代表示你已為退休生活做好準備。

實際情況是，根據聯準會的資料，35至44歲的美國人家庭在2022年的退休帳戶結餘中位數是4.5萬，45至54歲者為11.5萬元；即使未達到這個數字，如有一筆存款，處境就比許多人好。理財網站GO Banking Rates去年的一份報告顯示，28%美國人沒有為老年生活存一毛錢。

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