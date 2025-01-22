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川普經濟政策 影響2025社安金的3種方式

編譯莊瑞萌／即時報導
專家指出，總統川普上任後的政策將攸關社安金是否會帶來新的變革。(美聯社)
專家指出，總統川普上任後的政策將攸關社安金是否會帶來新的變革。(美聯社)

專家指出，總統川普上任後的政策將攸關社安金是否會帶來新的變革，包括社會安全保障制度如何籌措資金來源、生活成本調整以及通膨都是其中觀察的重點。

據MSN報導，過去川普在競選期間以及贏得選舉後，一直相當關注經濟與消費者財務相關議題，川普還曾特別提過在國際貿易、稅制及社會福利計畫資金方面的構想，但退休人士更想知道川普在社會保障與抑制通貨膨脹的計畫。許多人希望川普能盡快提出更明確的方案，以便為未來的財務做更充分的準備。

雖然外界仍在爭論未來幾年要如何為社會安全保障籌措資金，以及如何幫助退休人士與其他消費者應對不斷攀升的物價，目前仍可從3個主要方向觀察川普經濟在2025年會對社安金帶來如何的影響。

首先是未來政府如何籌措資金。過去一年來，外界對社安金的未來前景感到憂心，許多退休人士也擔心自己享有的福利能再持續多久以及在川普任內該制度將如何獲得資金。「關於社會安全保障，川普政府所推動的去管制以及以減稅導向的經濟政策，可能會對社會福利計劃的資金來源產生影響，」The Stock Dork創辦人賈西亞(Adam Garcia)說。

根據ABC News報導，外界傳聞川普政府可能考慮削減社會安全保障與聯邦醫療保險(Medicare)，不過，部分共和黨領袖已表示反對並強調不會進行任何削減。

其次則是「生活成本調整」(cost-of-living adjustment,COLA)調整。財務專家盧坎南(Andrew Lokenauth)表示，另一個關鍵因素是社會安全保障生活成本調整的變動。2025年的COLA為2.5%是自2021年以來最低，並且低於2022年的5.9%以及2023年的8.7%。

針對未來COLA如何調整，財務規劃師與退休人士都將密切關注川普政府的任何相關做法。賈西亞進一步指出，退休人士應該仔細留意這些生活費用調整，以便更妥善地規劃自己的財務未來。

第三則是通膨。退休人士也會密切關注通膨與物價，特別是該族群必須依靠固定收入來滿足日常需求，較小的「生活成本調整」代表通膨正在降溫。儘管川普已表示他將計畫振興經濟並協助壓低物價，但並非所有人都對此說法買單。

根據CNBC報導，聯準會官員在去年12月會議上曾表達了對通膨以及新任總統川普政策可能帶來影響表示擔憂，並表示由於存在不確定性，在降息方面會採取更緩慢的步伐。

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川普 退休 社安金

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