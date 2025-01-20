川普上任 對嬰兒潮世代荷包的4個影響

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因為不確定新總統的政策將如何影響個人的錢包和整體經濟，許多美國人都開始尋找保護自己金錢的方法，尤其是嬰兒潮世代，因為他們不是已經退休，就是快要退休了。

而可能讓問題變得更複雜的，是當選總統川普 希望實施的重大改革，包括從大規模驅逐無證移民，到對外國進口產品徵收關稅 ，再加上放棄拜登政府時代的清潔能源計劃，轉向增加化石燃料的生產等，川普經濟處處意味著，將會與當前政策的背道而馳。

無論你對川普的提議持樂觀態度，還是對未來四年可能發生的事情感到擔憂，你如何處理你的錢，很可能會對你的財務狀態產生重大影響。

理財網站GOBankingRates針對嬰兒潮世代應該等到川普上任後再做決定的投資 動作，訪問了南佛州DGIM Law遺產和繼承規劃律師兼合夥人海斯(Monique Hayes)。

對投資組合進行重大變動

海斯表示，能理解嬰兒潮世代會對川普的關稅、清潔能源和其他政策如何影響相關產業的股票感到焦慮。

海斯表示：「為了避免損失，拋售股票或調整投資持有量的做法，可能看起來很誘人。但現在就判斷哪些政策會實施以及市場反應會如何還為之過早。」

不過海斯指出，你可以在此期間，分散投資組合。

改變投資策略

現在改變整體策略，就跟拋售或買入股票來預測市場對川普政策的反應一樣糟糕，除非你是要實現資組合多元化。

海斯認為，多元化應該成為投資優先考量。在考慮你的投資組合該如何於股票、債券和現金之間分配的同時，請記得要多元化。

進行大宗購買

面對川普威脅要對進口商品加收關稅的情況下，一些評論家鼓勵美國人，加緊在他上任前，把投資計劃中的大宗產品買下來，但海斯則是建議大家先按兵不動。

因擔憂稅務問題而修改遺產規劃

川普的2017年「減稅與就業法」(Tax Cuts and Jobs Act，TCJA)低了個人所得稅稅率，並將聯邦遺產稅和贈與稅的免稅額增加了一倍。對於遺產規劃師來說，選舉前的一個主要擔憂，是在這個減稅優惠於2025年12月31日到期後是否會延長。

海斯指出：「現在我們知道總統和國會的情況，因擔憂稅務問題而修改遺產規劃就沒那們緊急了。」