我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報導野火記者住家也燒到剩廢墟 見慘狀哭出來

紐約一周開出500張垃圾桶罰單 華人怨規定模糊

加州保險廳長呼籲受災戶不要急於簽署任何保險文件 免得受騙

記者張聲肇／即時報導
7日開始肆虐加州南部的山火已延燒3.5萬英畝，迫使成千上萬人緊急疏散，逾萬座建築遭焚毀，民眾損失慘重。(路透)
7日開始肆虐加州南部的山火已延燒3.5萬英畝，迫使成千上萬人緊急疏散，逾萬座建築遭焚毀，民眾損失慘重。(路透)

加州保險廳長萊拉(Ricardo Lara)10日呼籲洛杉磯地區山火受災戶，不要急於簽署任何保險文件，免得受騙。

7日開始肆虐加州南部的山火已延燒3.5萬英畝，迫使成千上萬人緊急疏散，逾萬座建築遭焚毀，並造成至少十人死亡。

萊拉接受ABC7電視台訪問時說，最重要的是注意安全，遠離災難現場，不要急著做出任何決定。公設損失評估員(public adjuster)要災民簽署任何文件，會讓他們有三天「冷靜期」，這是法律規定。

他說，很不幸，加州歷次火災過後，總會有從別州過來的災情評估員跟災民說，「我們可以補償你70%的損失，事實上，你的保單也許寫著，你明明就可以得到100%。」他奉勸災民，在緊張、傷痛之餘，慎莫上當、受騙。

他說，受災戶可先打電話到保險廳，查核評估員的證照號碼，要簽字之前，也要打電話給保險公司。「請大家務必打電話到本廳來，不要在壓力下簽任何東西。一定要提防詐騙……我們會在整個過程幫助各位。」

萊拉說，加州保險廳的電話接線員就可直接回答受災戶的問題，號碼是1-800-927-4357，也可上網站insurance.ca.gov查詢最新消息。

萊拉表示，「很重要的是，你知道有人站在你這一邊。在這緊張、社會痛創的時刻，本廳會堅決替你爭取最大利益。」此刻，最重要的文件是房屋保險的保單，不論是原本或複印本。

萊拉又提醒，「你也需記下最近額外的生活開支，保單裡的限制條文，將額外開支逐條記錄下來。也要把你和保險公司以及評估員對話的內容，做成檔案。」

加州野火漸多也漸烈，有些保險公司乾脆退保或大幅提高保費，萊拉說，加州法律規定，一年內曾發生野火的地區，保險公司不得退保。加州居民可上該廳網頁查看自宅是否在此範圍內。

7日開始肆虐加州南部的山火已延燒3.5萬英畝，迫使成千上萬人緊急疏散，逾萬座建築...
7日開始肆虐加州南部的山火已延燒3.5萬英畝，迫使成千上萬人緊急疏散，逾萬座建築遭焚毀，民眾損失慘重。(歐新社)

保險 加州 山火

上一則

領養的黑貓成作畫繆思 還幫她圈粉、招財

延伸閱讀

川普揚言併加拿大 杜魯多：除非拿加州或佛蒙特州來換

川普揚言併加拿大 杜魯多：除非拿加州或佛蒙特州來換
華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎

華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎
加州全保多語言服務 距截止日還有3周

加州全保多語言服務 距截止日還有3周
火災後速報案等5步驟 確保理賠權益

火災後速報案等5步驟 確保理賠權益

熱門新聞

在美國生活的網友分享好市多適合當作伴手禮的好物。(美聯社)

好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」

2025-01-06 19:21
台灣伴手禮種類豐富。圖為民眾排隊購買佳德鳳梨酥等食品。(記者黃義書／攝影)

無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德

2025-01-04 20:15
洋蔥。Image by Joseph Mucira from Pixabay

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

2025-01-03 09:08
美國的小費文化，讓許多消費者大感吃不消，現在旅館一種新的小費方式，更引起住宿者的憤怒。Photo by Sam Dan Truong on Unsplash

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

2025-01-09 09:48
結果的野山楂（Crabapple）。Image by Анна Иларионова from Pixabay

後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因

2025-01-01 10:37
DerMend敏弱肌膚專用(Specialized Fragile Skin)保濕霜。圖取自Amazon.com

薄而缺乏彈性的熟齡肌 醫生推薦這款保濕霜

2025-01-03 11:34

超人氣

更多 >
永不放棄星座排行 他堅持0.1％機會拚到最後一刻

永不放棄星座排行 他堅持0.1％機會拚到最後一刻
冬天不是野火好發季 但為何這次洛杉磯那麼慘？

冬天不是野火好發季 但為何這次洛杉磯那麼慘？
ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議
「在美太孤單，像坐牢」華人無奈放棄綠卡：打死不回去

「在美太孤單，像坐牢」華人無奈放棄綠卡：打死不回去
大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判