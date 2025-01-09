社安金入不敷出？退休族4招增加收入

退休族今年的第一張社安金支票，與上個月相比，一般人可多領49元，使每月支票金額平均達1976元，最高的每月可領5108元。(美聯社)

退休 族今年的第一張社安金支票，與上個月相比，一般人可多領49元，使每月支票金額平均達1976元，最高的每月可領5108元。

今日美國報報導，尚未停歇的通膨，加上扣去醫療保險費與社安稅，許多人或許會發現這筆錢並不如想像的多。以下這四種收入來源，可補充社會安全福利 的不足，在退休後保持舒適的生活。

1. 個人儲蓄

個人儲蓄是仰賴社安金生活者的最佳「救援」，因為可以完全掌控這些資金。如果仍在工作，最好將收入的10%至15%延至退休時使用；已經退休者可能無法在退休帳戶中存入更多的錢，但可謹慎選擇投資項目，以獲得最大回報。

2. 兼職工作

如果缺乏足夠的儲蓄，穩定的薪水不無小補。因為有社安金收入，不用像工作時期賺那麼多錢，且隨著年齡增長，支出可能略有減少，可有更大的彈性來選擇符合興趣與時間的工作。若擁有房屋，可考慮出租，賺取被動收入。

3. 反向抵押貸款

對於多數擁有房產的年長者來說，反向抵押貸款是「以房養老」的一種選擇。只要還住在房子裡，就不需支付任何款項，借貸金額取決於資產價值及利率；可以一次、分期或以信用額度的方式提取資金。但這只適用於62歲及以上的屋主，且需擁有至少50%的資產；除了過戶和其他費用，仍需負責維護物業、支付物業稅與房屋保險。

4. 其他政府福利

低收入 年長者可能有資格享受其他政府福利，以滿足基本生活需求，例如營養補助協助計畫（SNAP）可在指定商店購買食物，醫療補助計畫（Medicaid）可支付紅藍卡（Medicare）不包括的醫療費用。

此外，失明、殘障人士及低收入老人也可能有資格領取社會安全生活補助金（SSI），個人每月可領取的聯邦最高金額為967元，夫婦每月可領取1450元，確切金額取決於收入與資產及居住地點，許多州也有補助其居民的SSI福利。