2025房市展望 專家分析何處、何時可買、可賣

房地產專家認為，今年買房和賣房都有好機會，只要選在對的時間、對的地點。（路透）

美國購屋者與屋主幾年來始終在旁觀，等待適當的買賣時機，2025年是時候了嗎？新聞周刊（Newsweek）報導，房地產專家認為，今年兩者都有好機會，只要選在對的時間、對的地點。

迎接「解凍」年

穆迪（Moody's）經濟分析師沃許（Matthew Walsh）指出，去年美國房市供需呈現「拉鋸」：由於利率居高不下、房地產價格高漲，加上庫存持續低迷，有興趣的買家多無力負擔。

沃許表示，2024年的房市可說是被「凍結」，需求多在低檔徘徊，買氣疲弱表現在銷售數據上，幾乎接近衰退的谷底。

他說，成屋銷售多仍處於金融危機時期的低點，這主要是由於高利率所致；在供給上，庫存依然很低，這也讓房價 欲振乏力。

穆迪的資料顯示，2024年美國的房屋增值幅度較前一年上漲了4%至4.5%。沃許說，主要是因為供需同時減少所致，但在去年最後幾個月，有更多房源推出，而房價的升值速度則略為放緩。

他表示，這種趨勢預計今年仍將持續，他預期庫存將會增加，這既是因屋主已習慣於高利率，也要歸因於新建案終於進入市場；在需求仍低迷下，將有助房市稍趨平衡。

買賣時間與地點

房地產公司雷德芬（Redfin）經濟學家趙晨（音譯，Chen Zhao）指出，如果賣家在春季購屋季節前將房屋推出，會遇到最多的買家，但同時也會面對來自其他賣家的激烈競爭，全美情況皆如此；但對賣家而言，某些市場的競爭會更激烈，南部陽光地帶尤其是佛州 與德州 ，目前是最疲弱的。

趙晨表示，對於買家而言，在春、夏季購屋代表有最多的選擇，若在淡季，則意味來自其他買家的競爭較少，可能談成更好的交易。她說，在佛州與德州等房市走勢較弱的地區，買家會有較大談判空間，並有較多選擇；而相對其他市場，因庫存更少，談判的空間也會縮小。

雷德芬首席經濟學家菲爾魏瑟（Daryl Fairweather）與趙晨在展望2025年時表示，預期今年成屋銷售量將會上升，年底的銷售量將介於410萬至440萬之間，年增長率為2%至9%；因為雖然高房價使一些有意購屋者卻步，但也會湧現不少被壓抑的需求。

沃許認為佛州將是2025年值得關注的市場，他說，佛州無論在房價過高或保險上，都存在極大的風險；由於該州房價漲速超過預期，當需求開始冷卻時，會拖累價格，導致升值遠低於全國平均水平，在某些地區，房價甚至會下降。

穆迪的經濟學家也預期西部地區的房屋升值速度將慢於全國平均水平，像亞利桑納州、愛達荷州與德州的一些市場，這些地方有大量的房源，且在疫情之後房價飆漲，導致市場被高估。

沃許預估，儘管今年各州的平均房價都將持續增長，但東北部與加州的表現將超過全美平均水準。他說，由於賓州、紐約州、康乃狄克州或加州等地的新屋增加速度緩慢，應可支持更強勁的房價升值空間。